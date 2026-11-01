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Pumpkin Pancakes Recipe: वीकेंड स्पेशल; लाल भोपळ्यापासून झटपट बनवा खमंग 'पंपकिन पॅनकेक्स'! पाहा सोपी रेसिपी...

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Healthy Eggless Pumpkin Pancakes Recipe

Healthy Eggless Pumpkin Pancakes Recipe

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Healthy Eggless Pumpkin Pancakes: हिवाळ्यात सकाळच्या नाश्त्याला काहीतरी गरमागरम, नवीन आणि आरोग्यदायी खाण्याची इच्छा प्रत्येकाचीच असते. अशा वेळी लाल भोपळ्याचा (Pumpkin) वापर करून अत्यंत मऊ, लुसलुशीत आणि चविष्ट 'पंपकिन पॅनकेक्स' (Pumpkin Pancakes) बनवणे हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

बहुतेकदा पॅनकेक्स बनवण्यासाठी मैदा आणि अंड्यांचा वापर केला जातो. पण, ही खास रेसिपी पूर्णपणे शाकाहारी (Eggless) असून यात गव्हाचे पीठ आणि नैसर्गिक लाल भोपळ्याच्या प्युरीचा वापर केला जातो. त्यामुळे हा नाश्ता फक्त चविष्टच नाही तर अत्यंत पौष्टिक आणि फायबरने भरपूर आहे. लहान मुलांच्या टिफिनसाठी किंवा वीकेंडच्या नाश्त्यासाठी ही रेसिपी उत्तम आहे.

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