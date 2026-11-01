Pumpkin Pancakes Recipe: वीकेंड स्पेशल; लाल भोपळ्यापासून झटपट बनवा खमंग 'पंपकिन पॅनकेक्स'! पाहा सोपी रेसिपी...

Healthy Eggless Pumpkin Pancakes: हिवाळ्यात सकाळच्या नाश्त्याला काहीतरी गरमागरम, नवीन आणि आरोग्यदायी खाण्याची इच्छा प्रत्येकाचीच असते. अशा वेळी लाल भोपळ्याचा (Pumpkin) वापर करून अत्यंत मऊ, लुसलुशीत आणि चविष्ट 'पंपकिन पॅनकेक्स' (Pumpkin Pancakes) बनवणे हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.बहुतेकदा पॅनकेक्स बनवण्यासाठी मैदा आणि अंड्यांचा वापर केला जातो. पण, ही खास रेसिपी पूर्णपणे शाकाहारी (Eggless) असून यात गव्हाचे पीठ आणि नैसर्गिक लाल भोपळ्याच्या प्युरीचा वापर केला जातो. त्यामुळे हा नाश्ता फक्त चविष्टच नाही तर अत्यंत पौष्टिक आणि फायबरने भरपूर आहे. लहान मुलांच्या टिफिनसाठी किंवा वीकेंडच्या नाश्त्यासाठी ही रेसिपी उत्तम आहे..साहित्यगव्हाचे पीठ: १ कपसाखर किंवा गूळ: २ मोठे चमचे (कच्ची साखर, ब्राऊन शुगर किंवा पिठीसाखर)लाल भोपळ्याची प्युरी: ½ कप (उकडलेल्या भोपळ्याचा गर)बदामाचे दूध किंवा साधे दूध: १ ते १.२५ कपबेकिंग पावडर: १ छोटा चमचाव्हॅनिला इसेन्स: ½ छोटा चमचातेल किंवा लोणी: १ मोठा चमचामसाले: ¼ चमचा दालचिनी पावडर, ⅛ चमचा जायफळ पूड, २ चिमूट सुंठ (आले) पावडरमीठ: एक चिमूटभरसर्व्हिंगसाठी: मधाची धार, मॅपल सिरप, बटर किंवा ताजी फळे.Moong-Rava Bites: खायला टेस्टी, तब्येतीसाठी बेस्ट; मूग आणि रव्यापासून बनवा हाय-प्रोटिन खुसखुशीत बाईट्स! .कृतीपॅनकेकचे पीठ (Batter) तयार करणे- एका मोठ्या बाऊलमध्ये १ कप गव्हाचे पीठ घ्या. त्यात २ चमचे साखर, १ चमचा बेकिंग पावडर, चिमूटभर मीठ, दालचिनी पावडर, जायफळ पूड आणि सुंठ पावडर घालून व्हिस्कच्या मदतीने चांगले मिक्स करा.- आता या सुक्या मिश्रणात ½ कप लाल भोपळ्याची प्युरी, ½ चमचा व्हॅनिला इसेन्स, १ चमचा तेल आणि १ कप दूध घाला.- सर्व जिन्नस एकत्र करून गुठळ्या न राहता मऊसर पीठ मळून घ्या. पीठ जास्त घट्ट वाटल्यास २-३ चमचे जास्तीचे दूध घालावे. मिश्रणाचा सुटसुटीतपणा मध्यम असावा (खूप पातळ किंवा खूप घट्ट नसावा)..पॅनकेक शेकण्याची सोपी पद्धत- गॅसवर नॉन-स्टिक किंवा कास्ट आयर्नचा (लोखंडी) तवा मध्यम आचेवर चांगला गरम करून घ्या. तवा गरम झाल्यावर आच मंद करा.- तव्याला थोडेसे तेल किंवा तूप लावून ग्रीस करून घ्या.- तव्यावर ½ कप मिश्रण मध्यभागी ओढा. हे मिश्रण जास्त पसरवण्याची गरज नाही, ते स्वतःहून गोलाकार आकार घेते.- मंद आचेवर पॅनकेक शेकू द्या. वरच्या बाजूने छोटे बुडबुडे (Air pockets) दिसू लागल्यावर कडेने थोडे तेल सोडा. तळाची बाजू छान सोनेरी झाल्यावर पॅनकेक हळूवार उलटा आणि दुसरी बाजूही १-२ मिनिटे शेकून घ्या.- अशा प्रकारे सर्व पॅनकेक्स तयार करून घ्या. वरून मधाची धार किंवा बटर आणि ताज्या फळांचे तुकडे ठेवून गरमागरम सर्व्ह करा..महत्त्वाच्या टिप्सतव्याचे तापमान: पॅनकेक तव्याला चिकटू नये म्हणून तवा आधी चांगला गरम असावा आणि नंतर मंद आचेवरच पॅनकेक शेकावेत.ग्लुटेन-फ्री पर्याय: गव्हाच्या पीठाऐवजी तुम्ही राजगिरा किंवा ओट्सच्या पीठाचा वापर करून हे पॅनकेक्स अधिक हेल्दी बनवू शकता..Cheese Omelette Paratha: ब्रेड-ऑम्लेटला द्या ब्रेक! रविवारी बनवा हा भन्नाट चिज ऑम्लेट पराठा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.