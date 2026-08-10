Falahari Sandwich: उपवासात रोज साबुदाणा नको! झटपट बनवा चटपटीत फलाहारी सँडविच; चवीसोबत पोटही राहील भरलेलं

Easy Falahari Sandwich Recipe for Fasting Days: उपवास म्हटलं की साबुदाणा खिचडी, बटाट्याची भाजी, साबुदाणा वडा किंवा फळं असे ठरलेले पदार्थ अनेकदा खाल्ले जातात. त्यामुळे उपवासाच्या दिवशी काहीतरी वेगळं आणि चविष्ट खावंसं वाटतं. अशावेळी तुम्ही घरच्या घरी झटपट फलाहारी सँडविच बनवू शकता.बटाटा, पनीर आणि उपवासाला चालणाऱ्या पिठापासून तयार होणारं हे सँडविच चविष्ट, पोटभरीचं आणि बनवायलाही अगदी सोपं आहे. सकाळच्या नाश्त्यासाठी, संध्याकाळच्या खाण्यासाठी किंवा उपवासाच्या जेवणासाठीही हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. उपवासाच्या नियमांनुसार साहित्य निवडणे महत्त्वाचे आहे..साहित्य१ कप कुट्टू पीठ किंवा शिंगाड्याचं पीठ२-३ चमचे दही२ उकडलेले बटाटे१०० ग्रॅम पनीर१-२ हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेल्या२ चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीरअर्धा चमचा काळी मिरी पावडरचवीनुसार सैंधव मीठ१-२ चमचे तूपभाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट (ऐच्छिक)उपवासाला चालणारी हिरवी चटणी किंवा दही.Ragi Ghavan: ग्लूटेन-फ्री नाश्ता हवाय? मग ही नाचणीच्या घावणाची रेसिपी नक्की ट्राय करा.फलाहारी ब्रेड कसा बनवायचा?एका भांड्यात कुट्टू पीठ किंवा शिंगाड्याचं पीठ घ्या.त्यात दही आणि चवीनुसार सैंधव मीठ घाला.थोडं-थोडं पाणी घालत पीठाचं मध्यम घट्टसर बॅटर तयार करा. बॅटर खूप पातळ किंवा खूप घट्ट ठेवू नका.सँडविच मेकरला थोडं तूप लावून त्यावर बॅटर पसरवा.साधारण १-२ मिनिटं भाजून घ्या. फलाहारी ब्रेड तयार आहे..सँडविचचं स्टफिंग कसं बनवायचं?एका मोठ्या भांड्यात उकडलेले बटाटे मॅश करून घ्या. त्यात किसलेलं पनीर, सैंधव मीठ, काळी मिरी पावडर, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित एकत्र करा.चव आणि क्रंच वाढवण्यासाठी यात भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूटही घालू शकता..फलाहारी सँडविच कसं बनवायचं?एका ब्रेडच्या स्लाइसवर बटाटा-पनीरचं स्टफिंग व्यवस्थित पसरवा.त्यावर दुसरी ब्रेड स्लाइस ठेवा.दोन्ही बाजूंना थोडं तूप लावा.तवा किंवा सँडविच मेकर गरम करून सँडविच मंद ते मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.गरमागरम फलाहारी सँडविच तयार!.Farali Chilla: संकष्टी चतुर्थी स्पेशल! 15 मिनिटांत बनवा कुरकुरीत फराळी चिला; खिचडी आणि वडा खाण्याचा कंटाळा येईल.झटपट पद्धतीने सँडविच बनवायचं असल्यासतुम्ही ब्रेड वेगळा तयार करण्याऐवजी सँडविच मेकरमध्ये थेट सँडविचही बनवू शकता.सँडविच मेकरला तूप लावून त्यावर कुट्टू किंवा शिंगाड्याच्या पिठाचं बॅटर पसरवा.त्यावर तयार केलेलं बटाटा-पनीरचं स्टफिंग ठेवा.स्टफिंगवर पुन्हा थोडं बॅटर ओता.सँडविच मेकर बंद करून ते दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित भाजून घ्या.तुम्ही हीच पद्धत तव्यावरही वापरू शकता. मंद आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा..कसं सर्व्ह कराल?गरमागरम सँडविच दही, उपवासाला चालणारी हिरवी चटणी किंवा लस्सी सर्व्ह करा. वरून थोडी भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर किंवा काळी मिरी पावडरही भुरभुरवू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.