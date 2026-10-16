Navratri Upvas Recipe: बटाटा-खोबऱ्याचे चटपटीत कॉम्बिनेशन! नवरात्रीच्या उपवासाला बनवा खमंग, कुरकुरीत फराळी पॅटिस...

Navratri Upvas Special Farali Pattice: नवरात्रीचे उपवास असोत किंवा इतर कोणतेही धार्मिक व्रत, उपवासाच्या दिवशी दररोज तेच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो. अशा वेळी तोंडाला चव आणणारा आणि पोट भरणारा काहीतरी नवीन पदार्थ बनवायचा असेल, तर 'फराळी पॅटिस' (Farali Pattice) हा एक उत्तम पर्याय आहे. मूळचा गुजराती खाद्यसंस्कृतीतील हा पदार्थ मुंबईसह देशभरातील मिठाईच्या दुकानांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे.वरच्या बाजूने कुरकुरीत बटाट्याचे आवरण आणि आतमध्ये ओले खोबरे, शेंगदाणे, काजू, मनुके यांचे गोडसर, चवदार सारण ही या पॅटिसची खास वैशिष्ट्ये आहेत. उत्तर भारतीय 'आलू टिक्की'प्रमाणे दिसणारा हा पदार्थ चवीला मात्र अगदी वेगळा आणि हलका-फुलका असतो. घरच्या घरी हॉटेलसारखे कुरकुरीत फराळी पॅटिस कसे बनवावे, याची सविस्तर आणि सोपी कृती खालीलप्रमाणे आहे- .साहित्यबटाट्याच्या आवरणासाठी (Outer Cover):मोठे बटाटे: 3 (सुमारे 350 ग्रॅम)ॲरोरुडचे पीठ (Arrowroot Flour): 3 मोठे चमचे (पर्याय: शिंगाड्याचे किंवा भगरीचे पीठ)सैंधव मीठ (Sendha Namak): चवीनुसार.फराळी सारणासाठी (Farali Stuffing):ओले किसलेले खोबरे: 1/4 कपभाजलेले शेंगदाणे (बर्बरीत कुटलेले): 3 मोठे चमचेकाजू (बारीक कापलेले किंवा कुटलेले): 3 मोठे चमचेमनुके (कापलेले): 2 मोठे चमचेसाखर: 1/2 छोटा चमचालिंबाचा रस: 1 छोटा चमचाबारीक चिरलेली कोथिंबीर: 2 ते 2.5 मोठे चमचेहिरवी मिरची पेस्ट: 1/2 छोटा चमचासैंधव मीठ: चवीनुसारतळण्यासाठी:शेंगदाणा तेल किंवा तूप: 2 ते 3 मोठे चमचे.Puttu Recipe: इडली पात्रात बनवा चविष्ट 'पुट्टू'! केरळच्या घराघरांत बनणारा पौष्टिक पदार्थ; पाहा सोपी रेसिपी... .कृतीबटाट्याचे आवरण तयार करणे- सगळ्यात आधी बटाटे स्वच्छ धुवून स्टीमर किंवा प्रेशर कुकरमध्ये चांगले उकडून घ्या.- बटाटे थोडे कोमट असतानाच त्याची साले काढून एका मोठ्या भांड्यात बारीक मॅश करून घ्या. मॅश केलेले बटाटे खोलीच्या तापमानावर पूर्णपणे थंड होऊ द्या.- बटाटे थंड झाल्यावर त्यात 3 मोठे चमचे ॲरोरुडचे पीठ आणि चवीनुसार सैंधव मीठ घाला. (ॲरोरुड ऐवजी शिंगाड्याचे किंवा भगरीचे पीठही वापरू शकता).- हे मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करून हलक्या हाताने मळून घ्या. तयार गोळा झाकून बाजूला ठेवा..चवदार सारण बनवणे- एका लहान कढईत 3 चमचे शेंगदाणे मंद आचेवर कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या आणि थंड झाल्यावर खलबत्त्यात जाडसर कुटून घ्या.- त्याच कढईत 3 चमचे काजू हलके सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्या आणि त्याचे बारीक तुकडे करा.- एका भांड्यात 1/4 कप ओले किसलेले खोबरे घ्या. त्यात कुटलेले शेंगदाणे आणि काजू टाका.- आता त्यात कापलेले मनुके, साखर, लिंबाचा रस, हिरवी मिरचीची पेस्ट आणि कोथिंबीर घालून सर्व जिन्नस नीट एकत्र करा. तयार सारणाची चव तपासून आवश्यकतेनुसार मीठ किंवा लिंबू रस वाढवा..पॅटिस तयार करणे आणि तळणे- मळलेल्या बटाट्याच्या पिठाचे मध्यम आकाराचे गोळे करा.- हाताला थोडे तेल लावून गोळा हातावर पसरवून घ्या आणि मध्यभागी 1 ते 2 चमचे तयार सारण भरा.- कडा एकत्र आणून व्यवस्थित सील करा, जेणेकरून तळताना सारण बाहेर येणार नाही. हलक्या हाताने थोडे चपटे करून पॅटिसचा आकार द्या.- तव्यावर किंवा फ्राय पॅनमध्ये 2 ते 3 चमचे शेंगदाणा तेल किंवा तूप गरम करा.- तयार पॅटिस मंद ते मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी छान सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत शॅलो फ्राय (Shallow Fry) करून घ्या..सर्व्हिंग टीपगरमागरम आणि कुरकुरीत फराळी पॅटिस उपवासाची हिरवी कोथिंबीर चटणी, गोड दही किंवा चिंच-खजूर चटणीसोबत सर्व्ह करा. हा पदार्थ उपवासाच्या दिवशी शरीराला ताकद देतो आणि पोटही भरलेले ठेवतो..Navratri Upvas Recipe: उपवासासाठी बनवा खमंग गुजराती हांडवो; बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.