फूड

Vegetable Ragi Roti Recipe: गट हेल्थ सुधारण्यासाठी अशी बनवा नाचणीची भाकरी! लगेच नोच करा फायबरने भरलेली रेसिपी

FIBER RICH RAGI ROTI RECIPE FOR GUT HEALTH: गट हेल्थसाठी आहारात फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश महत्त्वाचा ठरू शकतो. दुधी भोपळा, शेपू, नाचणी आणि इसबगोल वापरून बनवा ही हेल्दी नाचणीची भाकरी.
Vegetable Ragi Roti

Vegetable Ragi Roti

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

EASY FIBER RICH RAGI ROTI RECIPE FOR A HEALTHY MEAL: भाज्या, फायबर आणि गट-फ्रेंडली घटकांनी भरलेली ही कर्नाटक स्टाइल नाचणीची भाकरी चवीला रुचकर आणि पौष्टिक आहे. नाचणीसोबत दुधी भोपळा, कांदा, शेपू, कोथिंबीर आणि इसबगोल यांसारख्या घटकांचा वापर केल्यामुळे या भाकरीत विविध प्रकारचे फायबर मिळते. त्यामुळे नाश्ता, दुपारचे जेवण किंवा हलक्या डिनरसाठीही हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

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