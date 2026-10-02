Vegetable Ragi Roti Recipe: गट हेल्थ सुधारण्यासाठी अशी बनवा नाचणीची भाकरी! लगेच नोच करा फायबरने भरलेली रेसिपी

EASY FIBER RICH RAGI ROTI RECIPE FOR A HEALTHY MEAL: भाज्या, फायबर आणि गट-फ्रेंडली घटकांनी भरलेली ही कर्नाटक स्टाइल नाचणीची भाकरी चवीला रुचकर आणि पौष्टिक आहे. नाचणीसोबत दुधी भोपळा, कांदा, शेपू, कोथिंबीर आणि इसबगोल यांसारख्या घटकांचा वापर केल्यामुळे या भाकरीत विविध प्रकारचे फायबर मिळते. त्यामुळे नाश्ता, दुपारचे जेवण किंवा हलक्या डिनरसाठीही हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो..साहित्य१ कप नाचणीचे पीठ१ कप किसलेली दुधी भोपळ्याची भाजी१ मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा१/४ कप बारीक चिरलेली शेपूची पाने२ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर१ टीस्पून जिरे१–२ टीस्पून हिरवी मिरचीची पेस्टचवीनुसार मीठ२ टेबलस्पून इसबगोल१ टीस्पून तूपआवश्यकतेनुसार पाणी.कृतीएका मोठ्या भांड्यात किसलेली दुधी भोपळी, चिरलेला कांदा, शेपू आणि कोथिंबीर घ्या.हाताने या सर्व भाज्या २–३ मिनिटे हलक्या हाताने मिक्स करा. यामुळे भाज्यांमधील नैसर्गिक पाणी बाहेर पडते आणि पीठ मळताना जास्त पाणी घालण्याची गरज भासत नाही.आता त्यात मीठ, जिरे, हिरवी मिरचीची पेस्ट आणि इसबगोल घालून चांगले एकत्र करा.त्यानंतर थोडे-थोडे नाचणीचे पीठ घालत हाताने मिश्रण मिक्स करत राहा.भाज्यांमधून निघालेला ओलावा नाचणीच्या पिठात व्यवस्थित शोषला जाऊ द्या..गरज भासल्यास थोडे पाणी घालून मऊसर पीठ मळून घ्या. पीठ खूप पातळ किंवा घट्ट होणार नाही याची काळजी घ्या.आता त्यात १ टीस्पून तूप घालून हलक्या हाताने पुन्हा मळून घ्या. यामुळे भाकरी मऊ होण्यास मदत होते.तयार पिठाचे पाच समान भाग करा.एका भागाची गोळी घेऊन बटर पेपर किंवा पार्चमेंट पेपरवर ठेवा. बोटांना थोडे पाणी लावून पारंपरिक अक्की रोटीप्रमाणे पीठ पातळसर थापून घ्या.थापलेली भाकरी सावधपणे गरम तव्यावर सोडा. दोन्ही बाजूंनी हलकी कुरकुरीत आणि व्यवस्थित शिजेपर्यंत भाजून घ्या..कशासोबत खावी?ही नाचणी भाकरी गरमागरम ग्रीक योगर्ट किंवा घट्ट दह्यासोबत सर्व्ह करा. सोबत घरचे आंब्याचे लोणचे घेतल्यास चव आणखी खुलते..गट हेल्थ टिपया रेसिपीमध्ये दुधी भोपळा, कांदा, शेपू, कोथिंबीर, इसबगोल आणि नाचणी अशा विविध घटकांमधून वेगवेगळ्या प्रकारचे फायबर्स मिळतात. आतड्यांमधील वेगवेगळे मायक्रोब्स वेगवेगळ्या प्रकारच्या फायबरचा वापर करतात. त्यामुळे आहारात फक्त एका स्रोताकडून जास्त फायबर घेण्यापेक्षा विविध प्रकारच्या वनस्पतीजन्य पदार्थांचा समावेश करणे अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.