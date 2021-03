सगळ्यांच्या आवडीचा जीरा राईस, 'या' पद्धतीने बनवा घरच्या घरी

औरंगाबाद - जीरा राईस एक पारंपरिक भारतीय खाद्यपदार्थ आहे. यात तांदूळ आणि जिऱ्याचा उपयोग केला जातो. ही रेसिपी खूपच साधी आहे. मात्र या भातात जिऱ्याचा फ्लेवर टाकला जातो. मुख्य साहित्य

- एक कप तांदूळ साहित्य

- दोन मोठे चमचे पाणी

- चार हिरव्या मिरच्या

- एक छोटा चमचा जिरा

- आवश्यकतेनुसार मीठ

- एक मोठा चमचा तूप स्टेप - १

एका कुकरमध्ये एक चमचाभर तूप टाका आणि ते गरम करा. यात दोन चमचे जीरा टाका. यानंतर जिऱ्याला तडका मिळाल्यानंतर वरुन हिरवी मिरची टाका. आता अगोदर धुतलेले तांदूळ कुकरमध्ये टाका आणि चांगल्या प्रकारे पळीने एकत्र करुन घ्या. स्टेप २

जेव्हा तांदळात जीरा चांगल्या प्रकारे एकत्र झाल्यास त्यात चवीनुसार मीठ टाका. आता यात थोडे पाणी टाका आणि कुकरचे झाकण लावा. कुकरचे तीन ते चार शिट्या होईपर्यंत भात शिजून द्या. त्यानंतर गॅस बंद करा आणि त्यास थंड होऊ द्या. पूर्ण वाफ निघून गेल्यानंतरच कुकरला हात लावा. स्टेप ३

त्यानंतर एका छोटेशे पॅन घ्या आणि त्यात तूप टाका. आता तूप गरम करुन घ्या. जेव्हा तूप चांगल्या प्रकारे गरम होईल. त्यात काजू टाका आणि ते भाजून घ्या. स्टेप ४

यानंतर कुकरमधील जीरा राईसला तुपात भाजलेले काजूबरोबर गार्निश करा. तर तुमचा जीरा राईस तयार. तुमच्या आवडीच्या करीबरोबर तुम्ही आता खाऊ शकता.

