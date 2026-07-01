Food Safety: फ्रिजमधील जेवण पुन्हा-पुन्हा गरम करताय ? या '५' पदार्थांच्या बाबतीत चूक करू नका !

आजकालच्या धावपळीच्या जीवनात वेळ वाचवण्यासाठी एकाच वेळी जास्त जेवण बनवून ते फ्रिजमध्ये ठेवण्याची सवय अनेकांना असते. भूक लागेल तेव्हा अन्न फ्रिजमधून काढून ते गरम करून खाल्ले जाते. यामुळे वेळ आणि कष्ट वाचत असले, तरी एकच अन्न परत-परत गरम करणे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. अन्नाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि आजारांपासून दूर राहण्यासाठी खालील गोष्टी समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..पुन्हा-पुन्हा जेवण गरम करण्याचे नुकसानबॅक्टेरियाचा धोका: अन्न परत-परत गरम आणि थंड केल्यामुळे त्यात हानिकारक बॅक्टेरिया वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.पोषक तत्वांचा नाश: जास्त उष्णतेमुळे अन्नातील आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि पोषक घटक नाहीसे होतात.पोटाचे विकार: योग्य पद्धतीने न साठवलेले अन्न पुन्हा-पुन्हा गरम करून खाल्ल्याने अपचन, फूड पॉइझनिंग किंवा पोटाचे इतर त्रास होऊ शकतात..Food Poisoning Incident : खरपूडी बुद्रुकमध्ये मसाले भात खाल्ल्याने चौधरी कुटुंबातील चौघांना विषबाधा.'या' पदार्थांना वारंवार गरम करणे टाळाकाही खाद्यपदार्थ लवकर खराब होतात, त्यामुळे ते पुन्हा गरम करणे धोक्याचे असते.शिजवलेला भात (तांदूळ)चिकन आणि मटण (मीट)अंडी आणि अंड्यांचे पदार्थदूध आणि दुग्धजन्य पदार्थक्रीम आणि ग्रेवीच्या डिश.अन्न साठवण्याची आणि गरम करण्याची योग्य पद्धतमर्यादित प्रमाणातच गरम करा: तुम्हाला जितके जेवायचे आहे, तितकेच अन्न फ्रिजमधून बाहेर काढा आणि गरम करा. संपूर्ण अन्न एकत्र गरम करून पुन्हा फ्रिजमध्ये ठेवण्याची चूक करू नका.लहान डब्यांचा वापर: अन्न नेहमी छोट्या-छोट्या कंटेनरमध्ये (डब्यांमध्ये) साठवा, जेणेकरून गरजेनुसार एकेक डबा बाहेर काढता येईल.फ्रिजचे तापमान: अन्न सुरक्षित ठेवण्यासाठी फ्रिजचे तापमान ४ अंश सेल्सिअस (4°C) किंवा त्यापेक्षा कमी असावे..अन्न जास्त वेळ बाहेर ठेवू नका: जेवण शिल्लक राहिल्यावर ते जास्त वेळ खोलीच्या तापमानात (Room Temperature) उघडे ठेवू नका. ते थोडे कोमट झाल्यावर लगेच झाकून फ्रिजमध्ये ठेवा.व्यवस्थित गरम करा: अन्न फक्त वरवर कोमट न करता, ते आतून व्यवस्थित गरम झाले पाहिजे जेणेकरून त्यातील बॅक्टेरिया नष्ट होतील. मायक्रोवेव्हमध्ये गरम करताना अन्न मध्येच थोडे हलवून घ्यावे.जर फ्रिजमध्ये ठेवलेल्या अन्नाचा वास बदलला असेल, चव वेगळी लागत असेल किंवा ते खूप दिवसांचे असेल, तर असे अन्न खाणे पूर्णपणे टाळावे. आरोग्यापेक्षा वेळेची बचत कधीही महत्त्वाची असू शकत नाही..Cashless Health Insurance : आता फक्त 2 तासच हॉस्पिटलमध्ये राहिलं तरी मिळणार कॅशलेस मेडिक्लेम! पण 'या' एका अटीवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.