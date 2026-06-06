साधी कॉफी विसरा! केळं घालून बनवा व्हायरल Banana Coffee; शेफ कुणाल कपूरची खास रेसिपी

तुम्ही व्हायरल झालेली Banana Coffee ट्राय केली आहे का? सोशल मीडियावर सध्या या खास कॉफीची जोरदार चर्चा सुरू आहे. तिची क्रीमी चव, नैसर्गिक गोडवा आणि झटपट ऊर्जा देण्याची क्षमता यामुळे अनेकजण ही कॉफी घरी बनवून पाहत आहेत. आता प्रसिद्ध शेफ कुणाल कपूर (Kunal Kapur) यांनीही या व्हायरल ट्रेंडची स्वतःची खास होममेड रेसिपी शेअर केली आहे.शेफ कुणाल कपूर यांनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत लिहिलं की, "इंटरनेटवर व्हायरल झालेल्या Banana Coffee ची सगळीकडे चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे मीदेखील घरच्या घरी बनवता येईल अशी माझी खास रेसिपी तयार केली. केळीचा क्रीमीपणा, कॉफीची समृद्ध चव आणि योग्य प्रमाणातील गोडवा यामुळे हे पेय अतिशय ताजेतवाने आणि स्वादिष्ट लागते.".व्हायरल Banana Coffee साठी साहित्य२ पिकलेली किंवा जास्त पिकलेली केळी१ ते २ चमचे इन्स्टंट कॉफी पावडरथंड पाणीबर्फाचे तुकडे.Easy Morning Breakfast: सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा काहीतरी हटके! लिहून घ्या क्रिस्पी स्मॅश्ड पोटॅटो सॅलडची सोपी रेसिपी.कृतीदोन पिकलेली केळी मिक्सरमध्ये घालून गुळगुळीत आणि घट्ट शेक तयार करा.एका ग्लासमध्ये इन्स्टंट कॉफी पावडर आणि थंड पाणी घालून नीट मिसळा.सर्व्हिंग ग्लासमध्ये बर्फाचे तुकडे टाका.त्यावर तयार केलेली थंड कॉफी ओता.आता हळूहळू केळीचा शेक वरून घाला.लगेच सर्व्ह करा आणि क्रीमी Banana Coffee चा आनंद घ्या..पारंपरिक कोल्ड कॉफीपेक्षा कशी वेगळी?सामान्य कोल्ड कॉफीमध्ये साखर, सिरप किंवा क्रीम वापरले जाते. मात्र Banana Coffee मध्ये केळीमुळे नैसर्गिक गोडवा आणि क्रीमी टेक्स्चर मिळते. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेची गरज कमी होते. तसेच केळ्यामधील फायबर, पोटॅशियम आणि इतर पोषक घटकांमुळे हे पेय अधिक पौष्टिक ठरू शकते..कॉफीची किंचित कडू चव आणि केळीचा गोडवा यांचे अनोखे मिश्रण या ड्रिंकला खास बनवते. उन्हाळ्यात किंवा थकवा जाणवत असताना झटपट तयार होणारा हा हेल्दी पर्याय तुम्हीही नक्की ट्राय करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.