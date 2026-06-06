फूड

साधी कॉफी विसरा! केळं घालून बनवा व्हायरल Banana Coffee; शेफ कुणाल कपूरची खास रेसिपी

Viral Banana Coffee Recipe: साध्या कॉफीला द्या नवा ट्विस्ट; शेफ कुणाल कपूर यांच्या खास रेसिपीने घरच्या घरी बनवा व्हायरल Banana Coffee.
Viral Banana Coffee Recipe by Chef Kunal Kapur

Viral Banana Coffee Recipe by Chef Kunal Kapur

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

तुम्ही व्हायरल झालेली Banana Coffee ट्राय केली आहे का? सोशल मीडियावर सध्या या खास कॉफीची जोरदार चर्चा सुरू आहे. तिची क्रीमी चव, नैसर्गिक गोडवा आणि झटपट ऊर्जा देण्याची क्षमता यामुळे अनेकजण ही कॉफी घरी बनवून पाहत आहेत. आता प्रसिद्ध शेफ कुणाल कपूर (Kunal Kapur) यांनीही या व्हायरल ट्रेंडची स्वतःची खास होममेड रेसिपी शेअर केली आहे.

शेफ कुणाल कपूर यांनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत लिहिलं की, "इंटरनेटवर व्हायरल झालेल्या Banana Coffee ची सगळीकडे चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे मीदेखील घरच्या घरी बनवता येईल अशी माझी खास रेसिपी तयार केली. केळीचा क्रीमीपणा, कॉफीची समृद्ध चव आणि योग्य प्रमाणातील गोडवा यामुळे हे पेय अतिशय ताजेतवाने आणि स्वादिष्ट लागते."

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