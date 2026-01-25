Sunday Special Recipe: नेहमीच्या ऑम्लेटला रामराम! रविवार खास बनवणारी 'Fried Egg Masala' रेसिपी लगेच नोट करा

easy fried egg masala recipe for breakfast: रविवार म्हणजे थोडा आराम, थोडी मजा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चविष्ट नाश्ता होय. रोजच्या धावपळीत अनेक वेळा ऑम्लेट, उकडलेली अंडी किंवा साधी अंड्याची भाजीच खातो. पण या रविवारी काहीतरी वेगळं, झणझणीत आणि खास ट्राय करायचं असेल तर Fried Egg Masala हा उत्तम पर्याय आहे. मसाल्यांचा खमंग सुगंध, कांदा-टोमॅटोची चव आणि वरून परफेक्ट फ्राय केलेली अंडी… ऐकूनच तोंडाला पाणी सुटलं ना? ही रेसिपी केवळ चवीलाच जबरदस्त नाही तर बनवायलाही अतिशय सोपी आहे. कमी वेळात तयार होणारी ही डिश नाश्त्यासोबतच चपाती किंवा पावाबरोबरही छान लागते. घरच्यांना आणि खासकरून अंडीप्रेमींना नक्कीच आवडेल अशी ही रेसिपी आहे. चला तर मग जाणून घेऊया लागणारे साहित्य आणि कृती काय आहे. .एग मसाला बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यतेअंडीओवाबारिक चिरलेला कांदाटोमॅटो पेस्टआलं-लसून पेस्टमीठलाल तिखटहळदगरम मसालापाणीकोथिंबीर.एग मसाला बनवण्याची कृतीसर्वात आधी अंड फोडून कढईत शिजवा. नंतर लाल तिखट,हळद मीठ टाकून थोडा वेळ दोन्ही बाजूने शिजवा. नंतर एका कढईत तेल गरम करुन हिरव्या मिरच्या, आलं-लसूण पेस्ट, बारिक चिरलेला कांदा, सर्व मसाले परतून घ्यावे. नंतर टोमॅटो पेस्ट मिसळा. नंतर अंडा फ्राय टा आणि चांगले शिजवा. तुम्ही बारिक चिरलेली कोथिंबीर टाकून भातासोबत आस्वाद घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.