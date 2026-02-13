राष्ट्रपती भवनातील जेवणात गुजराती चवीचा मान... साध्या बटाट्यातून राजेशाही स्वाद बनलेलं 'बटाटा नू शाक' आहे तरी काय?

राष्ट्रपती भवनातील राजनैतिक जेवणात भारतीय प्रादेशिक खाद्यसंस्कृतीचं दर्शन घडवण्याची परंपरा कायम राहिली आहे. ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सेशेल्सचे राष्ट्रपती डॉ. पॅट्रिक हर्मिनी यांच्या सन्मानार्थ राष्ट्रपती भवन येथे आयोजित केलेल्या अधिकृत भोजनात हीच विविधता ठळकपणे दिसून आली. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि मलबार किनारपट्टीतील चवी एकत्र आणणाऱ्या या मेनूमध्ये गुजराती पदार्थ ‘बटाटा नू शाक’ विशेष लक्ष वेधून घेणारा ठरला..बटाटा नू शाक म्हणजे नेमकं काय?बटाटा नू शाक हा गुजरातमधील रोजच्या जेवणाचा अविभाज्य भाग असलेला साधा, पण चवीला समतोल असलेला पदार्थ आहे. उकडलेल्या बटाट्यांवर मोहरी, तीळ, हळद, हिरवी मिरची-आल्याची पेस्ट, कढीपत्ता आणि हिंगाची फोडणी देऊन हा शाक तयार केला जातो. फार तिखट नसलेली, सौम्य मसाल्यांची चव आणि थोडीशी गोडसर झाक ही या पदार्थाची ओळख आहे. ‘बटाटा’ म्हणजे बटाटा आणि ‘शाक’ म्हणजे भाजी—इतकं साधं नाव आणि तितकीच घरगुती चव..Vladimir Putin Savored Indian Feast: झोल मोमो अन् बदाम हलवा; पुतीन यांनी घेतला भारतीय खाद्यपदार्थांचा आस्वाद.राजभोजनात या पदार्थाचा समावेश का असतो?या औपचारिक जेवणात विविध किनारी प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणारे पदार्थ मांडले गेले होते. उडुपी शैलीतील वांगी सुक्का, पनीर टेलिचेरी, मशरूम, डाळ वरण, तुपात परतलेला सोना मसुरी भात, तसेच आंब्याची चुंदा आणि गोंगुरा लोणचं अशा अनेक चवी मेजावर होत्या. या सगळ्यात बटाटा नू शाकने गुजरातची ओळख जपली—घरगुती, उबदार आणि रोजच्या जेवणातला पदार्थ असूनही सादरीकरणात सोज्वळपणा आणि प्रतिष्ठा राखणारा..असं बनवतात बटाटा नू शाक!साहित्य :उकडलेले व चिरलेले बटाटे – २ कप तेल – ३ टेबलस्पूनमोहरी – १ टीस्पूनतीळ – ४ टीस्पूनकढीपत्ता – थोडाहिंग – चिमूटभरहळद – अर्धा टीस्पूनआलं-हिरवी मिरची पेस्ट – ४ टीस्पूनमीठ – चवीनुसारलिंबाचा रस – १ टेबलस्पूनकोथिंबीर – पाव कप (चिरलेली).Healthy Bengali Shukto: हलकी गोडसर चव, सुगंधी मसाले आणि पौष्टिक भाज्यांसह; हिवाळ्यासाठी तयार करा आरोग्यदायी बंगाली शुक्तो.कृती :- कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी, तीळ, कढीपत्ता आणि हिंग घाला. - फोडणी तडतडू लागली की त्यात चिरलेले बटाटे, मीठ, हळद आणि आलं-मिरची पेस्ट घाला आणि हलक्या हाताने परता. - दोन-तीन मिनिटांनी लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर घालून पुन्हा एकदा ढवळा. - गरमागरम शाक पोळी, वरण-भात किंवा साध्या भातासोबत वाढा..राजनैतिक स्तरावरील जेवणात विविध प्रादेशिक भारतीय पदार्थांचा समावेश करून भारताची समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृती प्रभावीपणे सादर केली जाते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.