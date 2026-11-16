FSSAI ने आणला दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी खास लोगो; ग्राहकांना काय होणार फायदा? जाणून घ्या

BENEFITS OF NEW FSSAI DAIRY PRODUCT LOGO FOR CONSUMERS: दूध, दही, पनीर, बटर किंवा चीज घेताना आता पॅकेटवर एक खास चिन्ह दिसणार आहे. FSSAI ने दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी निळ्या-पांढऱ्या रंगाचं ‘मिल्क ड्रॉप’ लोगो आणलं आहे. १ जुलै २०२८ पासून हे चिन्ह संबंधित उत्पादनांच्या पॅकेटवर लावणं बंधनकारक होणार आहे. हे चिन्ह नेमकं कशासाठी आहे आणि ग्राहकांना याचा काय फायदा होणार? जाणून घ्या....FSSAI चं नवीन मिल्क ड्रॉप लोगो कसं दिसणार?FSSAI ने दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी निळ्या रंगाच्या चौकोनात पांढऱ्या रंगाचा दुधाचा थेंब असलेलं चिन्ह तयार केलं आहे. 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, अन्न सुरक्षा आणि मानक (लेबलिंग आणि डिस्प्ले) दुसरी सुधारणा नियमावली २०२६ अंतर्गत हे चिन्ह लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..हे चिन्ह फक्त दुधाच्या पिशव्यांवरच नाही, तर दूध आणि दुधापासून तयार होणाऱ्या इतर पदार्थांच्या पॅकेटवरही दिसणार आहे. यामध्ये बटर, चीज, दही, पनीर आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश आहे. पॅकेटच्या समोरच्या बाजूला म्हणजेच ग्राहकांना सहज दिसेल अशा मुख्य भागावर हे चिन्ह लावावं लागणार आहे..नवीन लोगोमुळे ग्राहकांना काय फायदा होणार?बाजारात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या पॅकेटचे रंग व डिझाइन वेगवेगळे असतात. त्यामुळे एखादा पदार्थ दुग्धजन्य आहे की नाही, हे ओळखणं कधी कधी कठीण होतं. पण, आता सर्व दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर एकसारखं चिन्ह असल्यामुळे ग्राहकांना दूध, दही, बटर, चीज, पनीर यांसारखे पदार्थ सहज ओळखता येणार आहेत.मात्र, हे देखील लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे की हे चिन्ह गुणवत्तेचं प्रमाणपत्र नाही. याचा अर्थ उत्पादन अधिक शुद्ध किंवा आरोग्यदायी आहे असा होत नाही. हे फक्त उत्पादन दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थ आहे, हे ओळखण्यासाठी आहे..पॅकेटवर लोगो किती मोठा असणार?FSSAI ने पॅकेटच्या आकारानुसार या चिन्हाचा किमान आकार किती असावा, हे देखील स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे लहान असो किंवा मोठं पॅकेट, त्यावर हे चिन्ह ग्राहकांना सहज दिसेल अशा आकारात लावावं लागणार आहे..नवीन नियम नोव्हेंबर २०२६ मध्ये जाहीर करण्यात आले असून, १ जुलै २०२८ पासून त्यांची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ तयार करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या पॅकेटवर आवश्यक बदल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.