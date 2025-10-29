Fusion Recipes : एकाच लेखात तीन धमाल रेसिपी! पोह्याची भजी, तांदळाची खीर आणि कच्च्या केळ्यांची टिक्की!

Easy Recipes पोह्याची भजी साहित्य : दीड वाटी जाड पोहे, एक वाटी हरभराडाळ, सात-आठ हिरव्या मिरच्या, एक बारीक चिरलेला कांदा, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा हळद, कोथिंबीर, तेल. कृती : हरभराडाळ दोन ते तीन तास भिजत घालावी. .भिजल्यावर ती वाटावी. वाटताना त्यात मिरच्या घालाव्यात, म्हणजे तिखटपणा चांगला येतो. नंतर पोहे भिजवून ते डाळीच्या पिठात घालावेत. तयार मिश्रणात हळद, चवीनुसार मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, कांदा दोन चमचे गरम तेलाचे मोहन घालावे. पाणी घालून पीठ मध्यम सैलसर भिजवावे. नंतर ते पीठ चांगले फेटावे व त्याची भजी करून तळावीत. ही भजी फार खुसखुशीत होतात. सुप्रिया खासनीस.तांदळाची खीरसाहित्य : तांदूळ एक वाटी, साजूक तूप दोन चमचे, काजू बदाम काप, साखर एक वाटी, दूध एक मोठा ग्लास, वेलदोडा पूड. कृती : प्रथम तुपावर तांदूळ छान गुलाबी रंगावर भाजून घ्यावे. गॅस अगदी कमी असावा. तांदूळ थंड झाल्यावर मिक्सरमधून दळून बारीक करावेत. एका भांड्यात दूध तापत ठेवावे. .Finnish Food : हेल्दी आणि ट्रेडिशनल! फिनलंडचे ‘फिनक्रिस्प’ आणि ‘पुला’ ब्रेड का आहेत खास? .त्यात बारीक केलेले तांदूळ घालावेत आणि छान शिजवावे. मंद गॅसवर दहा मिनिटे तांदूळ आणि दूध एकत्र होते. त्यात साखर आणि वेलदोडा पूड घालावी. छान खीर तयार होते. थोडी गार झाली, की वरून काजू-बदाम काप घालावेत. केशर असेल, तर तेही घालू शकता. मस्त खीर चवीला छान लागते. थोडी पातळ हवी असेल, तर दूध त्यात हवे तसे घालता येते. अनघा फडणीस.कच्च्या केळ्यांची टिक्कीसाहित्य : कच्ची केळी तीन, उकडलेले बटाटे दोन मध्यम आकाराचे, कोथिंबीर, मीठ, साखर चवीनुसार, आले मिरची पेस्ट दोन छोटे चमचे, हळद, गरम मसाला, आमचूर पावडर अर्धा चमचा, कांदा एक बारीक चिरलेला, तांदळाची पिठी दोन चमचे, तेल. कृती : केळी उकडून साले काढून कुस्करून घ्यावीत. .त्यात उकडलेले बटाटे कुस्करून घालावेत. तेल सोडून राहिलेले सर्व साहित्य घालून एकत्र गोळा तयार करावा. पंधरा मिनिटे तसाच ठेवावा. नंतर मिश्रणाच्या हव्या त्या आकाराच्या टिक्की करून दोन्ही बाजूंनी कुरकुरीत शॅलो फ्राय करून घ्यावे. सॉस, चिंचेच्या चटणीबरोबर छान लागतात. एवढ्या साहित्यात सात ते आठ टिक्की होतात. गौरी देव-कुलकर्णी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.