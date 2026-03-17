Gauritakra: साक्षात देवी पार्वतीने बनवले आहे हे ताक, काय सिक्रेट रेसिपी? पचनासाठी रामबाण उपाय! जाणून घ्या आरोग्यदायी फायदे

उन्हाळा असो वा पावसाळा, जेवणानंतर एक ग्लास ताक प्यायले की मनाला जी शांती मिळते, ती कशातच नाही. पण तुम्हाला माहित आहे का? आपल्याकडे एका विशिष्ट प्रकारच्या ताकाची खूप चर्चा असते, ज्याला 'पार्वतीने बनवलेले ताक' किंवा 'गौरीतक्र' असे म्हटले जाते. हे नाव ऐकून तुम्हाला वाटेल की हे केवळ श्रद्धेचे प्रतीक आहे, पण यामागे दडलेले आहे आरोग्याचे मोठे गुपित!.काय आहे ही पौराणिक कथा?लोकपरंपरेत असे मानले जाते की, देवी पार्वतीने महादेवांच्या पचनाच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी एका विशिष्ट पद्धतीने ताक तयार केले होते. पार्वती ही शक्तीची देवता आहे, त्यामुळे तिने बनवलेले हे ताक 'सर्व दोष नाशक' आणि 'अत्यंत पाचक' मानले जाते. जरी प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथात थेट पार्वतीच्या नावाचा उल्लेख नसला, तरी लोककथांमधून हा वारसा पिढ्यानपिढ्या आपल्यापर्यंत पोहोचला आहे..उन्हाळ्यात ताक पिणं का असतं महत्त्वाचं?.आयुर्वेद काय सांगते?आयुर्वेदातील मुख्य ग्रंथ जसे की 'चरक संहिता' आणि 'अष्टांग हृदय' यामध्ये तक्राचे (ताकाचे) पाच महत्त्वाचे प्रकार सांगितले आहेत. ताक हे केवळ पाणी आणि दही नसून, ते शरीरातील अग्निमांद्य (पचनशक्ती कमी होणे), अजीर्ण आणि वात-पित्त दोषांवर रामबाण उपाय आहे..कसे बनवावे हे 'गौरीतक्र'? (रेसिपी)हे ताक बनवण्याची पद्धत साधी असली तरी त्यातील घटक अत्यंत प्रभावशाली आहेत:साहित्य: ताजे दही, पाणी, सुंठ पावडर, काळी मिरी पूड, जिरे पूड आणि सैंधव मीठ. कृती: १. प्रथम दही व्यवस्थित घुसळून घ्या. २. त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी मिसळून पुन्हा घुसळा. ३. आता यात चिमूटभर सुंठ, मिरी आणि भाजलेले जिरे यांची पूड टाका. ४. चवीनुसार सैंधव मीठ घालून हे मिश्रण एकजीव करा..हे ताक पिण्याचे फायदे१. अग्नी प्रदीप्त करते: सुंठ आणि जिऱ्यामुळे भूक वाढते आणि पचनक्रिया सुधारते. २. ग्रहणी दोषावर गुणकारी: ज्यांना वारंवार पोटाचे विकार होतात, त्यांच्यासाठी हे वरदान आहे. ३. त्रिदोष नाशक: हे शरीरातील वात आणि पित्त संतुलित ठेवण्यास मदत करते..जरी 'पार्वतीने बनवलेले ताक' हे नाव लोककथेतून आले असले, तरी त्यातील घटक पूर्णपणे आयुर्वेदिक आणि विज्ञानावर आधारित आहेत. दररोजच्या जेवणात या 'अमृताचा' समावेश करून तुम्ही तुमचे आरोग्य उत्तम राखू शकता.