Google Doodle: गूगलला देखील आवडते इडली; डूडलमधून प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय पदार्थाचा इतिहास उलगडला

Google Doodle Celebrates Idli: गुगलने आज आपल्या खास डूडलच्या माध्यमातून दक्षिण भारताची प्रसिद्ध डिश इडली साजरी केली आहे. या डूडलमध्ये केळीच्या पानावर इडली, मेदू वडा, सांबर आणि चटणी सारखे लोकप्रिय खाद्यपदार्थ दाखवले आहे. या माध्यमातून गुगलने इडलीचा दीर्घ इतिहास आणि भारतातील तिचे सांस्कृतिक महत्व अधोरेखित केले आहे. .डुडलमधून मिळालं सरप्राईजआज सकाळपासून गूगलचं होमपेज उघडलं असल्यास तुम्हाला एक खास सरप्राइज पाहायला मिळतं आहे कारण आजच्या गुगल डूडलमध्ये इडलीसह मेदू वडा, सांबर,खोबऱ्याची चटणी केळीच्या पानावर सुंदरपणे मांडलेली आहे..डुडलचवर क्लिक केल्यावर काय दिसते?तुम्ही जर डूडलवर क्लिक करता, तेव्हा इडलीविषयी एक लहानसा संदेश दिसतो. त्यात असं लिहिलं आहे की, "आजचं डूडल इडलीचा सन्मान करतं आहे. इडली ही एक स्वादिष्ट, वाफवलेली दक्षिण भारतीय डिश आहे. जी तांदूळ आणि उडीद डाळीच्या पीठापासून बनवली जाते..डूडलमध्ये नक्की काय आहे?"Google" या शब्दाच्या प्रत्येक अक्षरात इडलीशी संबंधित घटक दाखवले आहे.G : पांढऱ्या रंगाचा दाणेदार पदार्थ, जो इडलीचा मुख्य घटक तांदूळ आहे.O : एका बाऊलमध्ये इडलीचं पीठ दाखवलं आहे.O : इडलीच्या भांड्यात वाफलेलं इडली आहे.G : तयार झालेले सर्व इडली दाखवली आहे.L: मेदू वडा आणि सर्व चटण्या आहेत.E : एखाद्या साइड डिशपासून बनवलेलं..डूडलसाठी आजचाच दिवस का निवडला?जरी ३० मार्च हा अधिकृत "वर्ल्ड इडली डे" म्हणून साजरा केला जातो, पण ११ ऑक्टोबर या दिवशी कोणताही खास सण अथवा वाढदिवस नाही. पण गूगल अनेक वेळा आपल्या डूडलद्वारे संस्कृती, खाद्यपदार्थ आणि परंपरा साजरा करतं, जगभरातील लोकांना एकत्र आणतात. .लगेच लिहून घ्या रेसिपीसाहित्य:तांदूळउडीद डाळचवीनुसार मीठचटणीसाठी लाल तिखट आणि हिरव्या मिरचीकृती:४ भाग तांदूळ आणि १ भाग उडद डाळ वेगवेगळं भिजवानंतर दोन्ही वाटून पीठ तयार कराते पीठ रात्रभर आंबवून ठेवासकाळी साच्यात ओता आणि वाफवून इडल्या बनवासांबर व नारळ चटणीसोबत गरमागरम सर्व्ह करा.