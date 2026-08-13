Green Moong Dal Ladoo: साखर-गूळ नाही तरी चव भन्नाट! असे बनवा हिरव्या मूगडाळीचे प्रोटीनयुक्त लाडू

गोड खाण्याची इच्छा झाली की साखर किंवा गूळ टाळणं अनेकांना कठीण जातं. पण गोड पदार्थ म्हणजे नेहमीच अनहेल्दी असा नाही! हिरवी मूगडाळ, खजूर, मनुका, ड्रायफ्रूट्स आणि बियांचा वापर करून तुम्ही घरच्या घरी पौष्टिक आणि प्रोटीनयुक्त लाडू बनवू शकता. विशेष म्हणजे या लाडूंमध्ये रिफाइंड साखर किंवा गूळ अजिबात वापरलेला नाही. चविष्ट, पोटभरीचे आणि झटपट तयार होणारे हे लाडू गोड खाण्याची क्रेव्हिंग शांत करण्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतात..साहित्य१ कप हिरवी मूगडाळ (५-६ तास भिजवलेली)१/४ कप बदाम१/४ कप काजू१/४ कप अक्रोड२ चमचे पिस्ते२ चमचे भोपळ्याच्या बिया.२ चमचे सूर्यफुलाच्या बिया१ चमचा चिया सीड्स१ चमचा भाजलेल्या जवसाच्या बिया१/४ कप मनुका८-१० खजूर (बिया काढून बारीक चिरलेले)१/२ चमचा वेलची पूड२ चमचे तूप.कृतीभिजवलेली मूगडाळ पाण्यातून काढून व्यवस्थित निथळून घ्या. जाड बुडाच्या कढईत ती मंद ते मध्यम आचेवर सतत हलवत भाजा. डाळ पूर्णपणे कोरडी होऊन हलका सुगंध येईपर्यंत भाजावी. त्यानंतर डाळ थंड करून मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्या.त्याच कढईत बदाम, काजू, अक्रोड, पिस्ते, भोपळ्याच्या बिया, सूर्यफुलाच्या बिया आणि जवस मंद आचेवर हलके भाजून घ्या. शेवटी चिया सीड्स घाला. बिया आणि ड्रायफ्रूट्स पटकन जळू शकतात, त्यामुळे जास्त भाजू नका. मिश्रण थंड झाल्यावर जाडसर चिरून घ्या किंवा मिक्सरमध्ये हलकेच पल्स करा.कढईत तूप गरम करून त्यात बारीक चिरलेले खजूर आणि मनुका घाला. मंद आचेवर २-३ मिनिटे सतत ढवळत शिजवा. खजूर आणि मनुका मऊ होऊन एकत्र येऊ लागले की गॅस बंद करा..तूप, खजूर आणि मनुकांच्या मिश्रणात भाजलेली मूगडाळ, ड्रायफ्रूट्स आणि बिया घाला. त्यात वेलची पूड टाकून मिश्रण चांगले एकजीव करा. हे करताना मिश्रण किंचित गरम असणे फायदेशीर ठरेल.मिश्रण हाताळण्याइतपत थंड झाले की त्याचे छोटे भाग घ्या आणि हाताच्या तळव्यांमध्ये घट्ट दाबून गोल लाडू वळा. मिश्रण खूप कोरडे वाटत असेल आणि लाडू व्यवस्थित वळत नसतील, तर थोडे तूप घालून पुन्हा मिक्स करा..हे लाडू का खास?या लाडूंमध्ये रिफाइंड साखर किंवा गूळ वापरलेला नाही. खजूर आणि मनुकांमुळे त्यांना नैसर्गिक गोडवा मिळतो, तर मूगडाळ, ड्रायफ्रूट्स आणि बियांमुळे प्रोटीन, फायबर आणि हेल्दी फॅट्स मिळतात. तयार लाडू हवाबंद डब्यात ठेवून स्नॅक किंवा जेवणानंतर गोड पदार्थ म्हणून खाऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.