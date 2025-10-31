Halloween Recipes: आजच्या हॅलोविन पार्टीसाठी घरच्या घरी बनवा 'या' भयानक पण चविष्ट डिशेस, लगेच नोट करा रेसिपी

Kid-Friendly and Adult-Friendly Halloween Snacks: ३१ ऑक्टोबरला हॅलोविनचा उत्सव साजरा केला जातो. आजकाल हा उत्सव भारतातही लोकप्रिय होत आहे. आणि अनेक जण आपल्या घरी हॅलोविन पार्टी आयोजित करतात. पार्टीमध्ये फक्त सजवत नाही तर खाद्यपदार्थांनाही थोडा भयानक ट्विस्ट देणे खूप मजेदार ठरते. चला तर जाणून घेउया काही सोप्या पण भयानक डिशेस, ज्या तुम्ही घरच्या घरी बनवू शकतात. .भूतासारखे अंडेहॅलोविन पार्टीसाठी साधे उकडलेले अंडी वापरून तुम्ही त्यांना हॉरर लूक देऊ शकता. अंडी उकडा आणि निम्मे कापून त्यावर लाल तिखट शिंपडा. चॉकलेट किंवा सॉसने डोळे आणि दात बनवा. दिसायला भयानक आणि खायला स्वादिष्ट!.हॉरर फेस सॅंडविचसॅंडविचसाठी ब्रेडवर छिद्र करून त्यात अंड्याचे मिश्रण टाका. सॅंडविचच्या आत चीज स्लाइस घाला, दातासारखी शेप द्या. साइडला ब्रेडने हाताची आकृती तयार करा. हे सॅंडविच हॅलोविनसोबत इतर सामान्य दिवशीही बनवता येईल..बटाटे स्केलेटन स्टाईलउकडलेले बटाटे घ्या आणि त्यात डोळे आणि तोंड तयार करा. नंतर बटाटे एअर फ्रायरमध्ये बेक करा. वरुण लाल तिखट किंवा मसाला शिंपडा. दिसायला भयानक आणि खाण्यासही चविष्ट!.हॉरर जलेबीजलेबीवर डोळे बनवा, जे खायला रसाळ असून दिसायला भयानक वाटेल. तुम्ही हवे असल्यास वेगवेगळ्या रंगाचे जलेबी बनवून रंगीबेरंगी आणि स्पूकी लूक देऊ शकता..हेल्दी हॉरर फ्रूट प्लेटफळांवर भयानक चेहऱ्याचे आकृती तयार करा. किवीला टोपी घाला, गाजरवर RIP लिहा. वेगवेगळ्या फळांचा भयानक पण रंगीबेरंगी डिस्प्ले तयार करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.