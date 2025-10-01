Crispy Shevaya Story : आईच्या हातचा पदार्थ बनवण्याचा प्रयत्न फसला, पण ‘कुरकुरीत शेवया’ तयार झाल्या!

Indian dessert : लहानपणापासूनच अस्मादिकाना स्वयंपाकघरात वेगवेगळे प्रयोग करायची आवड. आई रुचकर पदार्थ करायची, त्यामुळे येता जाता आम्ही ते शिकण्याचा प्रयत्न करायचो. आईच्या हातचा एक पदार्थ म्हणजे सुक्या शेवया. अफलातून करायची आई. .आई छान तुपावर भाजलेल्या शेवयाच्या तांबूस सोनेरी काड्या एका ताटात पसरवायची, त्यावर किसलेले ओले खोबरे, त्यावर चवीप्रमाणे साखर पसरवायची, त्यावर वेलदोड्याची पूड भुरभुरायची, सगळ्यात शेवटी तुपात तळलेले बेदाणे आणि काजूचे तुकडे यांची भरपूर पखरण करायची आणि ते ताट तासभर बाजूला ठेवून द्यायचे. मग शेवया सगळ्यांना खायला द्यायची..फक्त चवदार नाही...आरोग्यदायीही, हा पदार्थ खाण्याचे अगणित फायदे! .एकदा आम्ही गेलो होतो आजोळी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत. त्यावेळी अक्षयतृतीया आली. मी मामाला म्हटले, ‘‘मामा, आज मी एक स्वीट डिश करते.’’ मामा खूश अन् भाचीही खूश. लागणाऱ्या सगळ्या पदार्थांची जय्यत तयारी केली आणि ताटात सगळे पदार्थ क्रमानुसार पसरवून ठेवले..एका तासानंतर म्हटले, ‘‘चला, आता या सगळे आस्वाद घेऊया.’’ मी शेवया वाढायला घेतल्या, तर काय! शेवया कुरकुरीतच होत्या. त्या मऊ झाल्याच नव्हत्या. अजून दोन तास झाले तरी काही शेवया मऊ झाल्याच नाहीत. सगळे वाट बघून बघून कंटाळले. शेवटी मामा म्हणाला, ‘‘जाऊ दे गं. चव तर मस्त झाली आहे... आपण ‘कुरकुरीत शेवया’ असं नाव देऊ याला.’’ अशा रितीने कुरकुरीत शेवया सगळ्यांनी फस्त केल्या..त्यावेळी फोन नव्हते म्हणून मी आईला विचारू शकले नाही, की माझं निरीक्षण कुठं कमी पडलंय. पण गावी परत आल्यावर कळले की शेवया तुपात भाजल्यावर थोडं गरम दूध त्यावर घालून एक वाफ द्यायची आणि मग त्या ताटात पसरवायच्या. नंतर सगळ्या गोष्टी वर पसरवायच्या. मस्तपैकी लुसलुशीत सुक्या शेवया तयार होतात.- कविता खटावकर.Easy Morning Breakfast: सकाळच्या नाश्त्यात 15 मिनिटांत बनवा पालकापासून हा स्वादिष्ट पदार्थ, सोपी आहे रेसिपी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.