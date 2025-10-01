फूड

Crispy Shevaya Story : आईच्या हातचा पदार्थ बनवण्याचा प्रयत्न फसला, पण ‘कुरकुरीत शेवया’ तयार झाल्या!

Shevaya Recipe : एका लहान मुलीने आईच्या हातचा पदार्थ बनवण्याचा प्रयत्न केला, पण शेवया कुरकुरीतच राहिल्या. या मजेदार कथेमागे दडलेले स्वयंपाकाचे रहस्य जाणून घ्या.
Crispy Shevaya Story

Crispy Shevaya Story

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Indian dessert : लहानपणापासूनच अस्मादिकाना स्वयंपाकघरात वेगवेगळे प्रयोग करायची आवड. आई रुचकर पदार्थ करायची, त्यामुळे येता जाता आम्ही ते शिकण्याचा प्रयत्न करायचो. आईच्या हातचा एक पदार्थ म्हणजे सुक्या शेवया. अफलातून करायची आई.

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
Milk
food news
traditional Indian sweets

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com