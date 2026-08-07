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Dill Leaf Recipe: शेपूच्या पानांचा नवा ट्विस्ट! बनवा कर्नाटकातील प्रसिद्ध 'अक्की रोटी'

Karnataka Special Roti: कॅलरी कंट्रोल अन् रक्तातील साखरही नियंत्रणात! तांदळाचे पीठ, भाज्या आणि शेपूच्या पानांची कमाल; नाश्त्याला बनवा कर्नाटकातील सुपरफूड 'अक्की रोटी'
Weight-Loss Friendly Akki Roti: Easy Rice Flour Breakfast Recipe With Dill Leaves

Weight-Loss Friendly Akki Roti: Easy Rice Flour Breakfast Recipe With Dill Leaves

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Veggie-Loaded Akki Roti Breakfast: सकाळच्या धावपळीत चविष्ट, पौष्टिक आणि ग्लूटेन-फ्री (Gluten-Free) नाश्ता शोधत असाल, तर कर्नाटकची पारंपरिक डिश 'अक्की रोटी' हा उत्तम पर्याय आहे. ही रोटी पचनास अत्यंत हलकी असून रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास आणि वजन कमी करण्यास (Weight Loss) मदत करते. तांदळाच्या पिठासोबत शेपूची पाने आणि भाज्यांचा वापर केल्यामुळे यात भरपूर फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स मिळतात, ज्यामुळे दिवसभर शरीरात ऊर्जा टिकून राहते.

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