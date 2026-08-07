Dill Leaf Recipe: शेपूच्या पानांचा नवा ट्विस्ट! बनवा कर्नाटकातील प्रसिद्ध 'अक्की रोटी'

Veggie-Loaded Akki Roti Breakfast: सकाळच्या धावपळीत चविष्ट, पौष्टिक आणि ग्लूटेन-फ्री (Gluten-Free) नाश्ता शोधत असाल, तर कर्नाटकची पारंपरिक डिश 'अक्की रोटी' हा उत्तम पर्याय आहे. ही रोटी पचनास अत्यंत हलकी असून रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास आणि वजन कमी करण्यास (Weight Loss) मदत करते. तांदळाच्या पिठासोबत शेपूची पाने आणि भाज्यांचा वापर केल्यामुळे यात भरपूर फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स मिळतात, ज्यामुळे दिवसभर शरीरात ऊर्जा टिकून राहते..साहित्यतांदळाचे पीठ: १ कपकांदा: १ (बारीक चिरलेला)गाजर: १ (किसलेले)शेपूची पाने: १/२ कप (बारीक चिरलेली)हिरवी मिरची: १ (बारीक चिरलेली)आले: १ इंच (किसलेले किंवा बारीक चिरलेले)मीठ: चवीनुसारपाणी: १/३ कप (गरजेनुसार)तेल: शेकण्यासाठीकेळीचे पान किंवा बटर पेपर.Mor Kali Recipe: नाश्त्यासाठी काहीतरी लाईट हवंय? बनवा दाक्षिणात्य पद्धतीची चविष्ट 'मोर कली'! .कृतीपीठ मळणे: एका मोठ्या भांड्यात तांदळाचे पीठ, बारीक चिरलेला कांदा, किसलेले गाजर, शेपूची पाने, हिरवी मिरची, आले आणि चवीनुसार मीठ एकत्र करा. त्यात थोडे थोडे पाणी घालून मऊ पीठ मळून घ्या.रोटी थापणे: केळीच्या पानावर किंवा बटर पेपरवर थोडे तेल लावा. पिठाचा गोळा त्यावर ठेवून हाताच्या बोटांनी पसरवून पातळ रोटी थापा.छिद्रे पाडणे: थापलेल्या रोटीवर बोटांनी ५-६ लहान छिद्रे पाडा (यामुळे रोटी दोन्ही बाजूने व्यवस्थित शेकली जाते).शेकणे: तवा मध्यम आचेवर गरम करा. केळीच्या पानावरून रोटी तव्यावर टाका आणि बाजूने थोडे तेल सोडा. दोन्ही बाजूंनी छान सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत १-२ मिनिटे शेकून घ्या.सर्व्हिंग: गरमागरम अक्की रोटी नारळाच्या किंवा टोमॅटोच्या चटणीसोबत सर्व्ह करा..खास टिप्स -चांगल्या आणि मऊ रोटीसाठी चांगल्या दर्जाचे बारीक तांदळाचे पीठ वापरावे.लहान मुलांसाठी बनवत असल्यास तिखटाचे प्रमाण आवडीनुसार कमी-जास्त करू शकता..Konkan Special Breakfast: तोंडात टाकताच विरघळेल! नाश्त्यासाठी बनवा जाळीदार 'कोकणी सुरणोळी'! ट्राय करा सोपी रेसिपी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.