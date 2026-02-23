Healthy Breakfast Recipe: आठवड्याची सुरुवात करा हेल्दी, सकाळी नाश्त्यात 15 मिनिटांत बनवा 'छोले सॅलड', सोपी आहे रेसिपी

how to make healthy chole salad in 15 minutes: सकाळ आणि संध्याकाळ भूक लागल्यावर आपल्याला काहीतरी चविष्ट खाण्याची इच्छा होते, परंतु आपल्या धावपळीच्या जीवनात आपण अनेकदा आपल्या आरोग्याशी तडजोड करतो. आपण इस्टंट नाश्त्यावर भर देतो. जर तुम्ही दररोज त्याच कंटाळवाण्या नाश्त्याने कंटाळला असाल, तर प्रसिद्ध शेफ कुणाल कपूर यांची ही छोले सॅलड रेसिपी गेम-चेंजर ठरू शकते. हे बनवायला जितके सोपे आहे तितकेच ते चविष्ट आहे. हे सॅलड बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .सॅलड बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यकांदे लाल शिमला मिरची टोमॅटोऑलिव्ह ऑइलजिरेलसूण मीठ काळे मीठछोले मसालाकाश्मिरी लाल मिरचीलिंबाचा रसमसाला .कृतीएका पॅनमध्ये ऑलिव्ह ऑइल गरम करा. त्यात जिरे घाला, नंतर कांदा आणि बारीक चिरलेला लसूण घाला आणि मंद आचेवर 30 सेकंद शिजवा. आता लाल मिरच्या आणि टोमॅटो घाला आणि सर्वकाही चांगले मिसळा. त्यांना हलके मिसळा. पण जास्त शिजवू नका. नंतर मीठ, काळे मीठ, छोले मसाला आणि काश्मिरी लाल मिरची घालून मिक्स करा आणि मसाले मिसळल्यानंतर गॅस बंद करा. गॅस बंद केल्यानंतर त्यात उकडलेले चणे घाला, नंतर त्यात चाट मसाला, कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घाला. भाज्या पूर्णपणे मॅश करू नका; त्यांचा रंग, कुरकुरीतपणा आणि ताजेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना जास्त आचेवर हलकेच परतून घ्या. जास्त शिजवल्याने भाज्या मऊ आणि निर्जीव होऊ शकतात. काश्मिरी लाल मिरच्या फक्त त्यांच्या सुंदर रंगासाठी आणि सौम्य सुगंधासाठी वापरल्या जातात. त्या जास्त मसालेदार नसतात, म्हणून ही डिश चवीला संतुलित असते आणि मुलांसाठी परिपूर्ण आहे. चणे शिजवताना, योग्य प्रमाणात मीठ घालावे जेणेकरून ते चांगले शिजतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.