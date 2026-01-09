Egg Paratha Recipe: ब्रेकफास्टसाठी हेल्दी काहीतरी खास हवंय? 15 मिनिटांत तयार होणारा ‘अंडा पराठा’ ट्राय करा

how to make egg paratha in 15 minutes: ब्रेकफास्टसाठी रोज तेच पदार्थ खाऊन कंटाळलात का? सकाळी वेळ कमी असतो, पण तरीही शरीराला ऊर्जा देणारा, पोटभर आणि हेल्दी नाश्ता हवा असतो. अशावेळी अंडा पराठा हा एक उत्तम पर्याय आहे. फक्त 15 मिनिटांत तयार होणारा हा पदार्थ चवीला जबरदस्त तर आहेच, पण प्रथिनांनी भरलेला असल्याने दिवसभर उत्साही ठेवतो. वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांपासून ते जिमला जाणाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी हा नाश्ता आरोग्यदायी आहे. चला तर मग जाणून घेऊया अंडा पराठा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .अंडा पराठा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यअंडीकांदाकोथिंबीरतेलमीठधणे पावडर.अंडा पराठाअंडा पराठा बनवण्यासाठी सर्वात आधी अंडी एका बाउलमध्ये फोडून त्याचे बलक काढून घ्यावे. नंतर त्यात बारिक चिरलेली कोथिंबीर, बारिक चिरलेला कांदा, मीठ, धणे पावडर, चांगले मिसळा. नंतर चपाती लाटून घ्यावे, त्यावर अंड्याचे सारण लावा आणि गरम तव्यावर तेल लावून भाजून घ्यावे. फुगलेला हेल्दी अंडा पराठा तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.