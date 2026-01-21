सकाळचा नाश्ता बनवा खास! झटपट तयार करा पौष्टिक बाजरी-मेथी धपाटे, रेसिपी अगदी सोपी

Bajra Methi Dhepate Recipe: सकाळचा नाश्ता दिवसाची सुरुवात ठरवतो. त्यामुळे नाश्त्यात चवदारासोबतच पौष्टिक पदार्थ असणं खूप गरजेचं आहे. रोजच्या पोळी-भाजी किंवा ब्रेडला कंटाळा आला असेल, तर बाजरी-मेथी धपाटे हा उत्तम पर्याय आहे. बाजरीमध्ये भरपूर फायबर, आयर्न आणि कॅल्शियम असतं, जे पचन सुधारण्यासोबत शरीराला ताकद देतं. तर मेथीमुळे रक्तातील साखर नियंत्रित राहण्यास मदत होते आणि रोगप्रतिकारशक्तीही वाढते. सकाळच्या घाईतसुद्धा तुम्ही हे धपाटे सहज बनवू शकता. लोणी, दही किंवा चटणीसोबत गरमागरम बाजरी-मेथी धपाटे खाल्ल्यास नाश्त्याची मजा दुप्पट होते. चला तर मग जाणून घेऊया धपाटे बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .बाजरी-मेथी धपाटे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यबाजरीचे पीठ,ज्वारीचे पीठ, बेसन, गव्हाचे पीठ,बारिक चिरलेली मेथी, कोथिंबीर, कच्चा किसलेला बटाटा,किसलेला गाजर,चिरलेला कांदा,हिरव्या मिरचीचा ठेचा,हळद, लाल तिखट, जिरे पूड,धणे पावडर, तीळ, मीठ.बाजरी-मेथी धपाटे बनवण्याची कृतीबाजरी -मेथीचे धपाटे बनवण्यासाठी सर्वात आधी बाजरीचे पीठ,ज्वारीचे पीठ, बेसन, गव्हाचे पीठ,बारिक चिरलेली मेथी, कोथिंबीर, कच्चा किसलेला बटाटा,किसलेला गाजर,चिरलेला कांदा,हिरव्या मिरचीचा ठेचा,हळद, लाल तिखट, जिरे पूड,धणे पावडर, तीळ, मीठ सर्व साहित्य चांगले मिसळा. थोडे पाणी टाकून सैलसर मळून घेणे. नंतर तेल लावून थापून घ्या आणि गरम तव्यावर भाजून घ्यावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.