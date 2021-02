नाश्त्यात हे सात पदार्थ खा, राेग प्रतिकारशक्ती वाढेल, निराेगीही राहाल

सातारा : निरोगी राहण्यासाठी नेहमी न्याहारीकडे लक्ष दिले पाहिजे. सकाळी न्याहारीसाठी काय खावे? जर तुमच्या मनातही प्रश्न उद्भवत असतील तर आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत सकाळच्या नाश्त्यात खाल्लेले असे काही हेल्दी फूड्स. हे केवळ आपली प्रतिकारशक्ती मजबूत करणार नाही तर पचन देखील निरोगी ठेवेल. मॉर्निंग हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट आपल्याला दिवसभर उर्जाच देत नाही तर आपणास बर्‍याच आजारांपासून दूर ठेवते. प्रत्येकाला माहित आहे की आपण न्याहारीसाठी हेल्दी ब्रेकफास्ट फूड खायला हवा, पण सकाळी न्याहारी कसा निरोगी आणि चवदार कसा बनवायचा हे आपणास माहित नाही. मॉर्निंग हेल्दी डायटचे बरेच पर्याय आहेत. नेहमी निरोगी राहण्यासाठी चांगला आहार घेणे महत्वाचे आहे. आपण हे पाहिलेच असेल की निरोगी आहार घेत असलेली व्यक्ती कधी आजारीच नसते. रिकाम्या पोटी काेमट पाण्यासह मध प्याल्याने रिकाम्या पोटावर पाणी दिवसाच्या नाश्त्यापासून सुरू झाले पाहिजे आणि न्याहारीसाठी तुम्ही जीवनसत्त्वे, प्रथिने, फायबर आणि ओमेगा 3 फॅटीसिड असलेले पदार्थ खावे. सकाळच्या नाश्त्यात फळांचा समावेश करणे महत्वाचे आहे. फळांमध्ये सफरचंद, संत्रा, पपई, टरबूज खाणे अधिक फायद्याचे आहे. योग्य प्रकारे बनविलेले पौष्टिक नाश्ता आपल्या शरीरास उर्जा देते. केळी सुहाकाचा नाश्ता निरोगी बनविण्यासाठी केळीपेक्षा चांगला नाश्ता नाही, दुधात मॅश करून खा, की दोन्ही प्रकारे फायदा होईल. केळीमध्ये भरपूर पोटॅशियम असते जे उच्चरक्तदाब असलेल्या लोकांसाठी खूप चांगले आहे. केळी त्वरित उर्जा देते तर पोट निरोगी ठेवण्यासाठी देखील प्रभावी मानली जाते. बदाम बदाम अनेक निरोगी गुणधर्मांनी समृद्ध असतात. सकाळी रिकाम्या पोटी बदाम खाल्ल्यास आरोग्याचे बरेच फायदे होऊ शकतात. जर भिजलेले बदाम खाल्ले तर ते अधिक फायदेशीर असते. बदामात शरीरासाठी आवश्यक जीवनसत्त्वे, मॅंगनीज, प्रथिने, फायबर आणि ओमेगा 3 फॅटी idsसिड असतात. आपल्या रोजच्या आहारात मूठभर बदामांचा समावेश करा. दही टिशियन आणि पोषण तज्ञ नेहमीच शिफारस करतात की प्रत्येकाने नाश्त्यात एक वाटी दही घालावी. दही आपल्या आतड्याच्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानली जाते. न्याहरीत दही खाण्याचे बरेच फायदे आहेत. प्रोबायोटिक्स दहीमध्ये आढळतात जे आपले पोट स्वच्छ ठेवतात आणि पचन देखील चांगले असतात. सफरचंद आणि संत्री सफरचंद आणि संत्री ही दोन्ही फळे आहेत जे आरोग्य तज्ञ देखील न्याहारीसाठी शिफारस करतात. न्याहारीमध्ये साबूने काही फळांचा समावेश केला पाहिजे. न्याहारीमध्ये सफरचंद आणि संत्राचा समावेश केल्यास उर्जेबरोबरच प्रतिकारशक्तीही वाढते. न्याहरीच्या वेळी सफरचंद किंवा संत्री खाल्ल्याने पचनसंस्था चांगली राहते आणि शरीराचा चयापचय दर चांगला होतो. अंडी दररोज न्याहारीमध्ये अंडी घेतल्यास आपल्या शरीरात अनेक रोग दूर ठेवण्याची ताकद असते. सकाळच्या न्याहारीमध्ये अंडी घालणे देखील फायदेशीर आहे. अंडीमध्ये व्हिटॅमिन डी सारख्या फारच प्रमाणात प्रोटीन आणि पोषक घटक आढळतात, दररोज एक अंडे खाण्यामुळे आपण संपूर्ण दिवसाचे व्हिटॅमिन डी पूरक आहार पूर्ण करू शकता. खंबाटकी घाटात माणूसकीची दर्शन!

