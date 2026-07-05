Pudina Rice Recipe: नॉन-व्हेजलाही विसरायला लावेल गरमागरम पुदीना राईस; पावसाळ्यात लंचसाठी एकदा नक्की ट्राय करा

A Comforting Mint Rice Recipe for a Light and Tasty Lunch: पावसाळ्यात अनेकदा जड, तिखट पदार्थ खाल्ल्यानंतर पोट फुगणे, अपचन किंवा अस्वस्थ वाटू शकते. अशा वेळी हलका, सुगंधी आणि पचायला सोपा पुदिना राईस हा उत्तम पर्याय ठरतो. ताज्या पुदिन्याचा गारवा, कोथिंबीरीचा ताजेपणा आणि मसाल्यांचा हलका स्वाद यामुळे हा भात चवदार तर लागतोच, शिवाय पचनालाही मदत करतो. घरात सहज उपलब्ध होणाऱ्या साहित्यापासून हा पदार्थ काही मिनिटांत तयार होतो..साहित्य१ कप बासमती तांदूळ१ जुडी ताजा पुदिनाअर्धी जुडी कोथिंबीर१ ते २ हिरव्या मिरच्या१ इंच आल्याचा तुकडा४ ते ५ लसूण पाकळ्या१ मोठा कांदा (बारीक चिरलेला)१ टोमॅटो (बारीक चिरलेला).१/२ टीस्पून जिरे१ तमालपत्र२ लवंगा१ वेलची१/२ टीस्पून हळद१/२ टीस्पून गरम मसालाचवीनुसार मीठ२ टीस्पून तूप किंवा तेल.कृतीतांदूळ स्वच्छ धुऊन १५ ते २० मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवा.पुदिना, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, आले आणि लसूण थोडे पाणी घालून मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या.कुकर किंवा जाड बुडाच्या भांड्यात तूप किंवा तेल गरम करा.त्यात जिरे, तमालपत्र, लवंगा आणि वेलची घालून काही सेकंद परता.आता चिरलेला कांदा घालून सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्या..त्यानंतर टोमॅटो घालून मऊ होईपर्यंत शिजवा.तयार केलेली पुदिन्याची पेस्ट घालून २ ते ३ मिनिटे परता.त्यात हळद, गरम मसाला आणि मीठ घालून नीट मिसळा.भिजवलेले तांदूळ घालून हलक्या हाताने मसाल्यासोबत एकत्र करा.तांदळानुसार दीड ते दोन कप पाणी घाला आणि कुकरचे झाकण लावून एक शिट्टी होईपर्यंत शिजवा.कुकरमधील वाफ पूर्ण निघाल्यावर झाकण उघडा आणि भात हलक्या हाताने मोकळा करा..सर्व्हिंग टिपगरमागरम पुदिना राईस दही, काकडीचा रायता, पापड किंवा साध्या कोशिंबीरीसोबत सर्व्ह करा. पावसाळ्यातील थंड वातावरणात हा हलका, सुगंधी आणि पोटाला आराम देणारा पदार्थ दुपारच्या जेवणासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.