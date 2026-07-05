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Pudina Rice Recipe: नॉन-व्हेजलाही विसरायला लावेल गरमागरम पुदीना राईस; पावसाळ्यात लंचसाठी एकदा नक्की ट्राय करा

Quick Mint Rice for a Cozy Rainy Day Meal: पावसाळ्यात पोट फुगणे, अपचन किंवा अस्वस्थ वाटत असेल,तर लंचसाठी झटपट तयार होणारा, सुगंधी, चविष्ट आणि पचायला हलका पुदीना राईस घरी नक्की बनवून पाहा.
Monsoon Special Pudina Rice: A Comforting Mint Rice Recipe for a Light and Tasty Lunch |Monsoon Digestion Friendly Recipes

Monsoon Special Pudina Rice: A Comforting Mint Rice Recipe for a Light and Tasty Lunch |Monsoon Digestion Friendly Recipes

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

A Comforting Mint Rice Recipe for a Light and Tasty Lunch: पावसाळ्यात अनेकदा जड, तिखट पदार्थ खाल्ल्यानंतर पोट फुगणे, अपचन किंवा अस्वस्थ वाटू शकते. अशा वेळी हलका, सुगंधी आणि पचायला सोपा पुदिना राईस हा उत्तम पर्याय ठरतो. ताज्या पुदिन्याचा गारवा, कोथिंबीरीचा ताजेपणा आणि मसाल्यांचा हलका स्वाद यामुळे हा भात चवदार तर लागतोच, शिवाय पचनालाही मदत करतो. घरात सहज उपलब्ध होणाऱ्या साहित्यापासून हा पदार्थ काही मिनिटांत तयार होतो.

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