फूड

3 Ingredient Kaju Katli for Diwali: यंदाची दिवाळी साजरी करा हेल्दी पद्धतीने; घरीच बनवा फक्त ३ पदार्थांपासून काजू कतली

Healthy Diwali Treats: या दिवाळीला घरीच बनवा शुगर फ्रेंडली काजू कतली आणि साजरा करा हेल्दी पद्धतीने.
Diwali Special Homemade Sugar Friendly Kaju Katli 

Diwali Special Homemade Sugar Friendly Kaju Katli 

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Easy Homemade Kaju Katli Recipe: दिवाळी म्हटल्यावर चकली, लाडू, चिवडा, शेव, करंजी असे सर्व दिवाळीचे फराळ आणि विविध मिठाई डोळ्यांसमोर येतात. सणासुदीला सर्वात आवडणारी मिठाई म्हणजे काजू कतली. पण सणासुदीला साखर आणि अडल्ट्रेशनच्या भीतीने अनेकजण गोड खाण्याचे टाळतात. अशा वेळी काही हेल्दी पर्याय मिळाले तर?

जर तुम्हाला यंदाची दिवाळी निर्धास्तपणे साजरी करायची असेल, तर खालील फक्त तीन पदार्थांपासून बनवायची काजू कतलीची रेसिपी तुमच्यासाठीच आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
recipe
food recipe
food news
Diwali
Food marathi news
Diwali Recipe
traditional Indian sweets

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com