3 Ingredient Kaju Katli for Diwali: यंदाची दिवाळी साजरी करा हेल्दी पद्धतीने; घरीच बनवा फक्त ३ पदार्थांपासून काजू कतली

Easy Homemade Kaju Katli Recipe: दिवाळी म्हटल्यावर चकली, लाडू, चिवडा, शेव, करंजी असे सर्व दिवाळीचे फराळ आणि विविध मिठाई डोळ्यांसमोर येतात. सणासुदीला सर्वात आवडणारी मिठाई म्हणजे काजू कतली. पण सणासुदीला साखर आणि अडल्ट्रेशनच्या भीतीने अनेकजण गोड खाण्याचे टाळतात. अशा वेळी काही हेल्दी पर्याय मिळाले तर?जर तुम्हाला यंदाची दिवाळी निर्धास्तपणे साजरी करायची असेल, तर खालील फक्त तीन पदार्थांपासून बनवायची काजू कतलीची रेसिपी तुमच्यासाठीच आहे..साहित्य२ कप काजू१/२ कप गूळ१/४ कप पाणी३-४ चांदीचे पत्रक/वरखं (सजावटीसाठी).Diwali Special Dry Fruit Barfi:बाजारातील मिठायांना म्हणा 'नो'! दिवाळीसाठी घरच्या घरीच बनवा शेफ कुणालने सांगितलेली ड्रायफ्रूट बर्फी.कृतीसर्वप्रथम काजू मिक्सरमध्ये बारीक पावडर तयार होईपर्यंत वाटून घ्या.नंतर काजूचे उरलेले मोठे तुकडे वेगळे करण्यासाठी पावडर चाळणीने गाळून घ्या.आता गुळाचे छोटे तुकडे करून घ्या.एका पॅनमध्ये गूळ आणि पाणी टाकून मंद ते मध्यम आचेवर गूळ पूर्णपणे विरघळेपर्यंत ढवळत शिजवा.गुळाचे पाक एकसारखे घट्ट होईपर्यंत उकळा.पाक तयार झाल्यावर त्यात काजू पावडर घाला आणि व्यवस्थित मिसळा, ज्यामुळे गुळगुळीत आणि गाठी नसलेले पीठ तयार होईल.तयार केलेले पीठ दोन परचमेंट पेपर्समध्ये ठेवून समान पद्धतीने लाटून घ्या.वरून चांदीच्या पत्रकाने/ वरख्याने सजवा आणि हिऱ्याच्या आकारात कापून घ्या..