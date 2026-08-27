फूड

Hair Growth Ladoo: दाट, लांबसडक आणि चमकदार केसांचे सिक्रेट; रोज सकाळी खा फक्त १ 'मॅजिक लाडू'!

HEALTHY HAIR GROWTH LADOO RECIPE: केस गळती थांबवून लांब, दाट आणि चमकदार केसांसाठी घरच्या घरी बनवा न्यूट्रिएंट-रिच 'हेल्दी हेअर लाडू'!
Ayurvedic Seeds & Dry Fruits Ladoo for Hair Growth

Ayurvedic Seeds & Dry Fruits Ladoo for Hair Growth

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

BEST DRY FRUITS AND SEEDS MIXTURE FOR HAIR LOSS CONTROL: केसांचे आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी महागड्या प्रॉडक्ट्सपेक्षा शरीराला आतून मिळणारे पोषण नेहमीच जास्त प्रभावी ठरते. ड्रायफ्रूट्स आणि बियांच्या (seeds) ताकदीने समृद्ध असलेले हे "हेल्दी हेअर लाडू" केसांचे गळणे थांबवून त्यांना मुळापासून मजबूत, दाट आणि चमकदार बनवण्यासाठी एक उत्तम नैसर्गिक उपाय आहेत.

खाली या खास रेसिपीची मराठी आवृत्ती दिली आहे:

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