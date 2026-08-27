Hair Growth Ladoo: दाट, लांबसडक आणि चमकदार केसांचे सिक्रेट; रोज सकाळी खा फक्त १ 'मॅजिक लाडू'!

BEST DRY FRUITS AND SEEDS MIXTURE FOR HAIR LOSS CONTROL: केसांचे आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी महागड्या प्रॉडक्ट्सपेक्षा शरीराला आतून मिळणारे पोषण नेहमीच जास्त प्रभावी ठरते. ड्रायफ्रूट्स आणि बियांच्या (seeds) ताकदीने समृद्ध असलेले हे "हेल्दी हेअर लाडू" केसांचे गळणे थांबवून त्यांना मुळापासून मजबूत, दाट आणि चमकदार बनवण्यासाठी एक उत्तम नैसर्गिक उपाय आहेत.खाली या खास रेसिपीची मराठी आवृत्ती दिली आहे:.साहित्यड्रायफ्रूट्स (सुके भाजून घ्यावे):बदाम – १ वाटीकाजू – १ वाटीअक्रोड – १ वाटीपिस्ता – पौण वाटी (इतर ड्रायफ्रूट्सपेक्षा थोडे कमी).बिया (सुक्या भाजून घ्याव्या): (टीप: १ वाटी ड्रायफ्रूट्सच्या प्रमाणात १/४ वाटी बिया घ्याव्यात)भोपळ्याच्या बिया (Pumpkin seeds) – १/४ वाटीकलिंगडाच्या बिया (Watermelon seeds) – १/४ वाटीकाकडीच्या बिया (Cucumber seeds) – १/४ वाटीसूर्यफुलाच्या बिया (Sunflower seeds) – १/४ वाटीचिया सीड्स (Chia seeds) – १/४ वाटीजवस (Flax seeds) – १/४ वाटीपेक्षा थोडे जास्ततीळ (Sesame seeds) – १ मोठा चमचाकलोंजी / काळे तीळ (Karunjeeragam / Black seeds) – १ मोठा चमचानैसर्गिक गोडवा व बाइंडिंग:खजूर – १० (बिया काढलेले)सुके अंजीर – १०साजूक तूप – ३ मोठे चमचे.कृतीड्रायफ्रूट्स भाजणे व वाटणे: प्रथम बदाम, काजू, अक्रोड आणि पिस्ता मंद आचेवर हलके सुके भाजून घ्या. थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये त्याची थोडी जाडसर पूड करून एका मोठ्या भांड्यात काढून घ्या.बिया भाजणे व वाटणे: सर्व बिया (भोपळा, कलिंगड, काकडी, सूर्यफूल, चिया, जवस, तीळ आणि कलोंजी) मंद आचेवर छान सुगंध येईपर्यंत कोरड्या भाजून घ्या. थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये बारीक वाटून ड्रायफ्रूट्सच्या भांड्यात टाका.अंजीर-खजूर मिश्रण: पॅन गरम करून त्यात खजूर आणि सुके अंजीर थोडे मऊ होईपर्यंत गरम करा. खजुराच्या बिया काढून टाका. आता मिक्सरच्या भांड्यात हे गरम खजूर-अंजीर फिरवून घ्या. टीप: हे वाटताना ब्लेडला चिकटू नये म्हणून त्यात ड्रायफ्रूट्सची तयार केलेली १-२ चमचे पूड टाका..सर्व एकत्र करणे: ड्रायफ्रूट्सची पूड, बियांचे मिश्रण आणि खजूर-अंजीरची पेस्ट हे तिन्ही घटक एकत्र करून व्यवस्थित मळून घ्या.तूप घालणे: यात ३ चमचे वितळलेले साजूक तूप घाला आणि सर्व मिश्रण एकजीव करा (हवे असल्यास हे सर्व मिश्रण एकसंध होण्यासाठी मिक्सरमध्ये एक वेळा हलके पल्स करून घेऊ शकता).लाडू वळणे: तयार मिश्रणाचे लहान-लहान लाडू वळून घ्या.दररोज सकाळी १ लाडू खाऊन निरोगी, लांब आणि चमकदार केसांचा आनंद घ्या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.