Morning Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी फक्त ५ मिनिटांत बनवा पौष्टिक ज्वारीचं घावन, पहा रेसिपीचा व्हिडिओ

Jowar Chilla Recipe: तुम्हालाही नेहमी वाटतं का, "आज नाश्त्याला काय वेगळं करायचं?" नेहमी तेच उपमा, पोहे किंवा ब्रेड खाऊन कंटाळा आला असेल, तर ही झटपट आणि पौष्टिक ज्वारीचं घावनाची रेसिपी तुमच्यासाठी एकदम योग्य आहे. .ज्वारी हे सुपग्रेन मानलं जातं, कारण ते फायबर्स, प्रोटीन आणि अनेक पोषकतत्वनी भरलेलं असतं. हे घावन केवळ पौष्टिकच नाही, तर अतिशय हलकं, पचायला सोपं आणि झटपट तयार होणारं पदार्थ आहे. चला तर जाणून घेऊया याची रेसिपी.साहित्य:घावन२ कप ज्वारीचं पीठ१/४ कप तांदळाचं पीठ१/४ हळद१ चमचा धणे पावडर१ चमचा लाल तिखट१/४ जिरं आणि ओवाचवीनुसार मीठआलं लसूण आणि हिरवी मिरचीचा ठेचाबारीक चिरलेली मेथीथोडं तेल (तव्यावर शेकण्यासाठी).कृतीएका मोठ्या परातीत ज्वारीचं पीठ आणि तांदळाचं पीठ एकत्र करा.त्यात हळद, धणे पावडर, तिखट, जिरं-ओवा, मीठ आणि ठेचा घाला.चिरलेली मेथीही त्यात मिसळा.सगळं एकत्र करून त्यात थोडं थोडं पाणी घालून पातळसर (डोशाच्या पिठासारखं) मिश्रण तयार करा.मिश्रणात गुठळ्या राहू देऊ नका नीट फेटून घ्या.नॉनस्टिक तवा गरम करा. त्यावर थोडं तेल घालून मिश्रण थोडंसं ओतून पसरवा (उत्तप्पा किंवा डोशासारखं).झाकण ठेवून मध्यम आचेवर शेकून घ्या. दोन्ही बाजूंनी खरपूस होईपर्यंत भाजा.गरम गरम घावन तयार.चटणी१ मध्यम कांदा१/४ वाटी फुटाणे२/४ वाटी शेंगदाण्याचं कूटलसूण, आलं, चिंच (चवीनुसार)३ हिरव्या मिरच्याथोडी कोथिंबीरकृतीफुटाणे व शेंगदाण्याचं कूट कोरडं थोडं भाजून घ्या (फ्लेवर वाढतो).कांदा, हिरव्या मिरच्या, लसूण, आलं, चिंच, भाजलेले फुटाणे आणि शेंगदाण्याचं कूट मिक्सरमध्ये टाका.थोडं पाणी घालून बारीक वाटा.वरून कोथिंबीर घालून परत थोडं फिरवा.हवी असल्यास फोडणी (मोहरी-जिरं-हिंग-तेल) देऊ शकता.