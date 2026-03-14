Paneer Jowar Paratha: उन्हाळ्यात हलका पण पौष्टिक नाश्ता हवा असेल तर घरच्या घरी बनवा स्वादिष्ट पनीर ज्वारी पराठा

Healthy Summer Breakfast Recipe: उन्हाळ्यात शरीराला हलके पण उर्जादायी नाश्त्याची गरज असते. घरच्या घरी बनवता येणारा पनीर ज्वारी पराठा यासाठी एकदम परफेक्ट! मऊ ज्वारीचे पीठ आणि गोडसर पनीर वापरून तयार केलेला हा पराठा फक्त स्वादिष्ट नाही, तर प्रोटीन आणि पोषणांनी भरलेला आहे. सकाळी किंवा संध्याकाळी थोड्या वेळात तयार होणारा हा हलका पराठा तुमच्या उन्हाळ्याला आणखी ताजेतवाने बनवेल..साहित्य100 ग्रॅम पनीर (किसलेले)2 गट मेथीची पाने (बारीक चिरलेली)2 टेबलस्पून कोथिंबीर1 टेबलस्पून आलं + हिरवी मिरची (सुरसुरीसारखी वाटलेली)1 टीस्पून जिरे1 टेबलस्पून तीळ1 टेबलस्पून जवस पावडरचवीनुसार मीठ1.5 कप ज्वारीचे पीठ½ कप बेसनगरम पाणी आवश्यकतेनुसारपराठा भाजण्यासाठी तेल/तूप.कृती कणिक तयार करणेज्वारीचे पीठ, बेसन, पनीर, मेथी, कोथिंबीर, आद्रक–हिरवी मिरची, जिरे, तीळ, अलसी पावडर आणि मीठ एकत्र करा.हळूहळू गरम पाणी घालत मऊ लोण (डो) तयार करा.10 मिनिटे विश्रांती द्या.पराठे तयार करणेकेळीच्या पानावर थोडे तेल लावा.लोणाचा छोटा भाग घेऊन बोटांनी गोलसर पराठा दाबून तयार करा.(ज्वारीच्या लोणाला रोल करण्यापेक्षा दाबणे सोपे असते.) .भाजणेतवा मध्यम आचेवर गरम करा.पराठा तव्यावर उलटा करा आणि केळीचे पान सावधपणे काढा.दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा.आवड असल्यास थोडे तूप/तेल लावून अधिक स्वादिष्ट करा.