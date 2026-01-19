Lauki Cheela Recipe: डोसा विसराल! नाश्त्याला भोपळ्याचा असा चिला बनवा अन् खा की चव कायम लक्षात राहील

healthy morning breakfast: नाश्ता हा दिवसाचा पहिला आहार आहे. सकाळची चांगली सुरुवात दिवसाला यशस्वी बनवू शकते. तुम्ही तुमचा दिवस निरोगी नाश्त्याने सुरू करू शकता. निरोगी नाश्ता दिवसभर ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास मदत करतो. निरोगी नाश्ता पोटाच्या समस्यांमध्ये देखील मदत करू शकतो. वेळेअभावी बरेच लोक नाश्ता टाळतात. तुम्ही भोपळ्याचा चिला बनवू शकता. हा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .साहित्य५००-७०० ग्रॅम दुधी भोपळा,२५० ग्रॅम गाजर,२५० ग्रॅम पालक२ मोठे कांदे,आले,हिरव्या मिरच्या,५ लसूण पाकळ्या,अर्धा कप मैदा,अर्धा कप बेसनमीठ,दोन चमचे तूप.कृतीदुधी भोपळा चिला बनवण्यासाठी, प्रथम एक किसलेला दुधी भोपळा घ्या, त्यात हलके मीठ घाला आणि एका प्लेटवर ठेवा. आता, आले आणि मिरचीची पेस्ट बनवा. एक वाटी घ्या आणि त्यात दुधी भोपळा, पालक, गाजर, कांदे, मैदा आणि बेसन घाला आणि चांगले मिसळा. आता, चवीनुसार मीठ घाला..आता तुम्ही भोपळ्याचा चिला बनवू शकता. यासाठी, तवा गरम करा आणि त्यावर हलके तूप लावा. थोडा वेळ गरम होऊ द्या. आता त्यावर भोपळ्याचे मिश्रण ओता आणि ते शिजू द्या. मंद आचेवर शिजवा. काही वेळाने ते उलटे करा. अशा प्रकारे तुम्ही हे निरोगी आणि चविष्ट भोपळ्याचा चिला तयार करू शकता. तुम्ही ते दह्यासोबत सर्व्ह करू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.