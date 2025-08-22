Healthy Morning Breakfast: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा लाल भोपळ्याचे थालीपीठ, सोपी आहे रेसिपी

Red pumpkin thalipeeth: सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात ऊर्जेने आणि चवदार पदार्थांनी करणारा असावा. जर तुम्ही झटपट, पौष्टिक आणि चविष्ट नाश्त्याचा पर्याय शोधत असाल, तर लाल भोपळ्याचे थालीपीठ हा उत्तम पर्याय आहे. हे महाराष्ट्रीयन पदार्थ खास आहे, कारण यात लाल भोपळ्याचे पौष्टिक गुणधर्म आणि पारंपरिक थालीपीठाची चव एकत्र येतात. लाल भोपळा हा व्हिटॅमिन ए, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असतो, ज्यामुळे तुम्हाला दिवसभरासाठी ऊर्जा मिळते. हे थालीपीठ बनवायला सोपे, कमी वेळ लागणारे आणि सर्व वयोगटातील लोकांना आवडणारे आहे. यासाठी लागणारे साहित्य तुमच्या स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असते. सकाळच्या धावपळीतही तुम्ही हे पौष्टिक थालीपीठ झटपट बनवू शकता आणि लोणच्यासोबत किंवा दह्यासोबत याचा आनंद घेऊ शकता. चला तर मग, जाणून घेऊया लाल भोपळ्याच्या थालीपीठाचे थालीपीठ बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती काय आहे. .भोपळ्याचे थालीपीठ बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य - १ कप किसलेला भोपळा - १ कप रवा- १/२ कप ताजे किसलेले नारळ - १/४ कप बारीक चिरलेले शेंगदाणे - मूठभर चिरलेली कोथिंबीर - १ टीस्पून जिरे - हिरवी मिरची बारीक चिरलेली - १ टीस्पून साखर - चवीनुसार मीठ - पीठ मळण्यासाठी पाणी - तूप .भोपळ्याचे थालीपीठ बनवण्याची पद्धतथालीपीठ बनवण्यासाठी सर्वात आधी मऊ पीठ बनवण्यासाठी तूप वगळता वरील सर्व साहित्य मिसळा. नंतर थालीपीट बनवा आणि गरम तव्यावर तेल टाकून दोन्ही बाजूंनी भरपूर तूप घालून भाजा. तुम्ही दही आणि शेंगदाण्याच्या चटणीसह गरम सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.