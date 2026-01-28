Morning Breakfast Recipe: सकाळचा नाश्ता हेल्दी आणि टेस्टी! झटपट बनवा टेस्टी पालक पराठा, रेसिपी आहे अगदी सोपी

Easy spinach paratha recipe at home: सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात ठरवणारा महत्त्वाचा भाग असतो. जर नाश्ता हेल्दी आणि टेस्टी असेल, तर संपूर्ण दिवस उत्साही आणि फ्रेश वाटतो. रोज तेच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आला असेल, तर पालक पराठा नक्की ट्राय करु शकता. हिरव्या पालकातून मिळणारे लोह, फायबर आणि जीवनसत्त्वे शरीरासाठी खूपच फायदेशीर असतात. विशेष म्हणजे पालक पराठा बनवण्यासाठी फार वेळ लागत नाही. सकाळी घाई असताना ही रेसिपी झटपट तयार होते, त्यामुळे ऑफिस, शाळा किंवा कॉलेजसाठी निघण्याआधी उत्तम नाश्ता करता येतो. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच हा पराठा आवडेल. चला तर मग हा पराठा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया..पराठा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यपालकलाल तिखटमीठतेलओवातिळगव्हाचे पीठ बेसणपाणीकोथिंबीर .पराठा बनवण्याची कृतीसर्वात आधी गव्हाचे पीठ घ्या. नंतर त्यात हिरवी मिरची, ओवा, जीरं, तीळ, बारीक चिरलेली पालक, कोथिंबीर, कांदा, लाल तिखट, हळद,मसाला,बेसण आणि पाणी टाकून पीठ चांगले मळावे. १५ मिनिटे झाकून ठेवावे. नंतर पराठे लाटून घ्यावे. नंतर गरम तव्यावर तेल लावून पराठे भाजवे. तुम्ही दह्यासोबत पराठ्यांचा आस्वाद घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.