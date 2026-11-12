Chia Pudding Recipe: नो शुगर, नो गिल्ट! ब्रेकफास्टला बनवा टेस्टी अन् तितकाच हेल्दी 'तिरामिसू चिया पुडिंग'; पाहा भन्नाट रेसिपी...

Healthy Tiramisu Chia Pudding Recipe: तिरामिसू केकची चव कोणाला आवडत नाही? अप्रतिम चव आणि क्रीमी पणामुळे डेझर्टप्रेमींमध्ये तिरामिसूचा एक वेगळाच चाहता वर्ग आहे. पण, बदलत्या जीवनशैलीत आणि नवीन वर्षाच्या हेल्थ रिझोल्युशनच्या प्रवासात कॅलरीजच्या भीतीपोटी अनेकदा गोड पदार्थ टाळावे लागतात. जर तुम्हालाही डाएट सांभाळून तिरामिसूच्या भन्नाट चवीचा आनंद घ्यायचा असेल, तर 'तिरामिसू चिया पुडिंग' (Tiramisu Chia Pudding) हा तुमच्यासाठी उत्तम आणि आरोग्यदायी पर्याय ठरू शकतो.कॉफीचा समृद्ध सुवास आणि कोको पावडरची अप्रतिम चव एकत्र मिळून तयार होणारा हा पदार्थ केवळ ब्रेकफास्टसाठीच नाही, तर दिवसाच्या कोणत्याही वेळी खाण्यासाठी एक परिपूर्ण पर्याय आहे. चला तर मग जाणून घेऊया हे टेस्टी आणि न्युट्रिशिअस चिया पुडिंग कसे तयार करावे आणि त्यासाठी कोणते साहित्य लागते- .साहित्यदूध: पुडिंगचा पाया आणि मुख्य आधार म्हणजे दूध. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टोन दूध, किंवा नॉन-डेअरी पर्याय जसे की बदाम दूध (Almond Milk) किंवा ओट्स मिल्क (Oat Milk) वापरू शकता. यामुळे चिया बिया व्यवस्थित भिजतात.कॉफी पावडर: तिरामिसूचा खरा फ्लेवर कॉफीमुळेच येतो. त्यामुळे चांगल्या प्रतीची कॉफी पावडर वापरणे आवश्यक आहे.मॅपल सिरप किंवा मध: साखरेतील अतिरिक्त कॅलरीज टाळण्यासाठी मॅपल सिरप किंवा मधाचा वापर करणे हा एक स्मार्ट आणि आरोग्यदायी निर्णय आहे. यामुळे पुडिंगला योग्य गोडवा आणि छान फ्लेवर मिळतो..Moong-Rava Bites: खायला टेस्टी, तब्येतीसाठी बेस्ट; मूग आणि रव्यापासून बनवा हाय-प्रोटिन खुसखुशीत बाईट्स! .चिया सीड्स (Chia Seeds): चिया सीड्स हे फायबर, प्रोटीन, ओमेगा-३, कॅल्शियम आणि आयर्नचे समृद्ध स्रोत आहेत. हे पुडिंगला दाट आणि क्रीमी बनवण्याचे मुख्य काम करतात.ग्रीक योगर्ट किंवा घट्ट दही (Hung Curd): यातील उच्च प्रोटीन घटक पुडिंगला तिरामिसूसारखे परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर देतात.कोको पावडर: पुडिंगला रिच चव, रंग आणि सुगंध देण्यासाठी चांगल्या प्रतीची कोको पावडर वापरणे गरजेचे आहे.लागणारी भांडीहे पुडिंग बनवणे अत्यंत सोपे असून यासाठी जास्त भांड्यांची गरज पडत नाही.एक मोठा बाऊल (Bowl)व्हिस्क / फेटणी (Whisk)मेजरिंग कप आणि चमचे (घटक अचूक मोजण्यासाठी).कृतीमिश्रण तयार करणे: एका बाऊलमध्ये दूध, चिया सीड्स, कॉफी पावडर आणि मॅपल सिरप (किंवा मध) एकत्र करून व्हिस्कच्या मदतीने व्यवस्थित मिसळून घ्या.बिया भिजवणे: हे मिश्रण चिया सीड्स पूर्णपणे फुगून दाट होईपर्यंत काही वेळ (किंवा रात्रभर) फ्रिजमध्ये ठेवा.लेअरिंग (Layering): चिया पुडिंग तयार झाल्यावर त्यावर ग्रीक योगर्ट किंवा मऊ फेटलेले घट्ट दही पसरवा.गार्निशिंग: शेवटी वरून चाळणीच्या मदतीने कोको पावडर भुरभुरा. तुमचे अगदी रेस्टॉरंट स्टाइल आणि तितकेच हेल्थी तिरामिसू चिया पुडिंग तयार आहे!.Gluten Free Breakfast : ग्लूटेन-फ्री आणि टेस्टी! असा बनवा चविष्ट, पोटभर आणि फिटनेस फ्रेंडली ज्वारीचा उपमा! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.