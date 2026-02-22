Healthy Potato Recipe: वीकेंड स्पेशल! बटाट्यापासून बनवा हाय प्रोटीन उत्तपा; रेसिपी इतकी सोपी की लगेच करून पाहाल

Potato Uttapa Recipe: वीकेंड आला की काहीतरी खास, चविष्ट आणि तरीही हेल्दी खायची इच्छा होते. पण बाहेरचे पदार्थ खाण्यापेक्षा घरच्या घरी पौष्टिक पर्याय तयार केला तर? म्हणूनच आज बटाट्यापासून हाय प्रोटीन उत्तपा बनवणार आहोत. चवीला भन्नाट आणि आरोग्यासाठीही फायदेशीर! साधारणपणे बटाटा म्हणजे फक्त कार्बोहायड्रेट असा समज असतो, पण योग्य साहित्याची जोड दिल्यास तो एक संतुलित आणि प्रोटीनयुक्त डिश बनू शकतो. या उत्तप्यात डाळीचे पीठ, दही आणि ताज्या भाज्यांचा वापर करून प्रोटीनचे प्रमाण वाढवता येते. त्यामुळे हा पदार्थ मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी योग्य ठरतो. नाश्ता, ब्रंच किंवा हलका डिनर म्हणूनही हा उत्तपा परफेक्ट आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही रेसिपी अतिशय सोपी आणि झटपट तयार होणारी आहे. ही रेसिपी बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .साहित्य - कच्चे बटाटे - 2 सोलून किसलेले- रवा - 1 कप- दही - अर्धा कप- कांदा - 1 बारीक चिरलेला- हिरवी मिरची - १ बारीक चिरलेली-कोथिंबीर- जिरे - अर्धा चमचा-काळी मिरी - चिमूटभर- मीठ - चवीनुसार- तेल .कृती एका मोठ्या भांड्यात रवा आणि दही एकत्र करा आणि चांगले मिसळा. किसलेले बटाटे आणि गरजेनुसार थोडे पाणी मिसळा. नंतर रवा फुगण्यासाठी आणि पीठ घट्ट होण्यासाठी 10-15 मिनिटे राहू द्या.पीठात कांदा, हिरव्या मिरच्या, धणे, जिरे, काळी मिरी आणि मीठ घाला आणि पुन्हा मिसळा. पॅन गरम करा आणि तेल किंवा तूप लावा.पॅनवर एक चमचा पीठ घाला आणि डोस्याप्रमाणे समान रीतीने पसरवा.उत्तपा मध्यम आचेवर सोनेरी तपकिरी आणि दोन्ही बाजूंनी कुरकुरीत होईपर्यंत शिजवा.तयार उत्तपा हिरव्या चटणी किंवा नारळाच्या चटणीसोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.