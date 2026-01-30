High Protein Breakfast: फक्त 15 मिनिटांत झटपट नाश्ता! सकाळी बनवा टेस्टी सोयाबीन चिल्ली, लगेच नोट करा रेसिपी

Easy Soyabean Recipe: सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात ठरवतो. अनेकदा वेळेअभावी आपण बाहेरचं किंवा तयार पदार्थांवर अवलंबून राहतो, पण थोड्याशा नियोजनाने घरच्या घरी हेल्दी आणि चविष्ट नाश्ता तयार करता येतो. अशाच एका झटपट आणि पौष्टिक रेसिपी म्हणजे सोयाबीन चिल्ली आहे. फक्त 15 मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी प्रोटीनने समृद्ध असून लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते. सोयाबीनमध्ये असलेली प्रोटीन, फायबर आणि आवश्यक पोषक तत्त्वं शरीराला ऊर्जा देतात आणि पोट दीर्घकाळ भरलेलं ठेवतात. जर तुम्हाला वजन कमी करायचे असेल तर ही रेसिपी उत्तम आहे. एकदम हॉटेल स्टाइल लागणारी ही सोयाबीन चिल्ली सकाळच्या घाईतही सहज तयार करता येते. चला तर मग सोयाबीन चिल्ली बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे जाणून घ्या..साहित्यसोयाबीनतेलआलं-लसून पेस्टमीठपाणीलाल तिखटहळदकॉर्न फ्लोअरटोमॅटो केचपव्हिनेगररेड चिली सॉससोया सॉस.कृतीसर्वात आधी सोया गरम पाण्यात भिजवावे. नंतर थंड पाण्यात गाळून घेऊन पाणी पूर्ण काढून एका बाउलमध्ये टाकावे. नंतर त्यात लाल तिखट, आलं-लसून पेस्ट, कॉर्न फ्लोअर सर्व टाकून मिक्स करावे. नंतर तेल गरम करुन तळून घ्यावे. नंतर टोमॅटो केचप, व्हिनेगर, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, कॉर्नफ्लोअर, पाणी सर्व मिसळा. नंतर एका कढईत तेल गरम करुन त्यात लसून, हिरवी मिरची, कांदा, शिमला मिरची, सोयाबीन टाका आणि चांगले मिसळा. नंतर त्यात ते सारण आणि मीठ टाका. सोया चिल्ली तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.