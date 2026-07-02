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Best Banana French Toast: बिझी मॉर्निंगसाठी बेस्ट! 10 मिनिटांत बनवा बनाना फ्रेंच टोस्ट; लिहून घ्या सोपी रेसिपी

Best Banana French Toast Recipe: फक्त 10 मिनिटांत तयार होणारा पौष्टिक आणि चविष्ट बनाना फ्रेंच टोस्ट घरी कसा बनवायचा, जाणून घ्या सोपी स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी.
Banana French Toast Recipe

Banana French Toast Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Easy Banana French Toast Recipe for Busy Mornings: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी झटपट, चविष्ट आणि पौष्टिक बनवायचं असेल तर बनाना फ्रेंच टोस्ट हा उत्तम पर्याय आहे. पिकलेल्या केळ्याची नैसर्गिक गोडी, अंड्यांमधील प्रथिने आणि ब्रेडचा मऊ पोत यामुळे ही रेसिपी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते. विशेष म्हणजे ही डिश अवघ्या 10–15 मिनिटांत तयार होते. मध, ताजी फळे किंवा ड्रायफ्रूट्ससोबत सर्व्ह केल्यास तिची चव आणखी खुलते.

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