Best Banana French Toast: बिझी मॉर्निंगसाठी बेस्ट! 10 मिनिटांत बनवा बनाना फ्रेंच टोस्ट; लिहून घ्या सोपी रेसिपी

Easy Banana French Toast Recipe for Busy Mornings: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी झटपट, चविष्ट आणि पौष्टिक बनवायचं असेल तर बनाना फ्रेंच टोस्ट हा उत्तम पर्याय आहे. पिकलेल्या केळ्याची नैसर्गिक गोडी, अंड्यांमधील प्रथिने आणि ब्रेडचा मऊ पोत यामुळे ही रेसिपी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते. विशेष म्हणजे ही डिश अवघ्या 10–15 मिनिटांत तयार होते. मध, ताजी फळे किंवा ड्रायफ्रूट्ससोबत सर्व्ह केल्यास तिची चव आणखी खुलते..साहित्य4 ब्रेड स्लाइस1 पिकलेलं केळं2 अंडी¼ कप दूध½ टीस्पून दालचिनी पावडर (ऐच्छिक)1 टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स (ऐच्छिक)1 टेबलस्पून बटर किंवा तूपचिमूटभर मीठ.Low Calorie Ragi Thalipeeth: डाजबिटीज फ्रेंडली! कॅल्शियम, प्रोटीन आणि फायबरने भरपूर नाचणीचं थालीपीठ; जाणून घ्या सोपी रेसिपी.सजावटीसाठीमध किंवा मेपल सिरपकेळ्याचे कापचिरलेले बदाम किंवा अक्रोडताजी बेरीज (ऐच्छिक).कृतीएका भांड्यात पिकलेलं केळं काट्याच्या मदतीने चांगलं मॅश करून घ्या.त्यात अंडी, दूध, दालचिनी पावडर, व्हॅनिला इसेन्स आणि चिमूटभर मीठ घालून सर्व मिश्रण एकजीव होईपर्यंत फेटून घ्या.ब्रेडच्या प्रत्येक स्लाइसला या मिश्रणात दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित बुडवा.नॉन-स्टिक तवा गरम करून त्यावर बटर किंवा तूप लावा.ब्रेडच्या स्लाइस मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी 2–3 मिनिटे किंवा सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या.तयार फ्रेंच टोस्ट प्लेटमध्ये काढून त्यावर मध किंवा मेपल सिरप घाला.केळ्याचे काप, ड्रायफ्रूट्स आणि आवडीनुसार ताजी फळे घालून गरमागरम सर्व्ह करा..Dibba Roti Recipe: बाहेरून क्रिस्पी, आतून स्पंजी! दक्षिण भारताची ही डिब्बा रोटी एकदा नक्की ट्राय करा; चव अशी की पुन्हा बनवाल .टिप्सअधिक फायबरसाठी व्हाईट ब्रेडऐवजी होल व्हीट किंवा मल्टीग्रेन ब्रेड वापरा.अतिरिक्त गोडीसाठी साखरेऐवजी मध किंवा खजूराचा सिरप वापरू शकता.अंडी न वापरणाऱ्यांसाठी अंड्याऐवजी दूध आणि कॉर्नफ्लोअरचे मिश्रण वापरूनही ही रेसिपी बनवता येते.चव वाढवण्यासाठी वरून थोडी दालचिनी पावडर किंवा शेंगदाणा बटर घालू शकता..पोषणमूल्यकॅलरी - 300–330 kcalकार्बोहायड्रेट - 38–42 ग्रॅमप्रथिने (Protein) - 11–13 ग्रॅमफॅट (Fat) - 10–12 ग्रॅमफायबर (Fiber) - 4–5 ग्रॅम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.