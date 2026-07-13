30-Minute Cucumber Besan Chilla: आठवड्याची सुरुवात करा हेल्दी काकडी-बेसन चिला; प्रोटीन आणि फायबरने भरपूर, ३० मिनिटांत तयार

Fiber-Rich Healthy Breakfast: आठवड्याची सुरुवात हेल्दी आणि पोटभर नाश्त्याने करायची असेल, तर काकडी-बेसन चिला हा उत्तम पर्याय आहे. काकडीतील पाणी आणि फायबर, बेसनमधील प्रोटीन तसेच पनीरमधील पोषणमूल्यांमुळे हा चिल्ला चविष्ट आणि पौष्टिक ठरतो. हा पदार्थ बनवायला सोपा असून अवघ्या ३० मिनिटांत तयार होतो..साहित्य१ मध्यम आकाराची काकडी (किसलेली, अतिरिक्त पाणी हलकेच काढून टाका)१ कप बेसन३० ग्रॅम किसलेले पनीर१ लहान कांदा (बारीक चिरलेला)१ हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली)१/२ इंच आले (किसलेले)१/४ टीस्पून ओवा१/४ टीस्पून हळद.Daliya Laddu Recipe:फायबरने भरपूर अन् पचायला हलके , १५ मिनिटांत तयार करा पौष्टिक दलियाचे लाडू.१/२ टीस्पून लाल तिखट१/४ टीस्पून जिरेपूड१/२ टीस्पून कसुरी मेथी (ऐच्छिक)२ टेबलस्पून दही२ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर१ टीस्पून लिंबाचा रसचवीनुसार मीठआवश्यकतेनुसार पाणी१ ते २ टीस्पून तेल.कृतीएका भांड्यात बेसन, हळद, लाल तिखट, जिरेपूड, ओवा, कसुरी मेथी, मीठ, दही आणि लिंबाचा रस घालून एकत्र करा. त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून गुठळ्या नसलेले पीठ तयार करा. १० मिनिटे झाकून ठेवा.तयार पिठात किसलेली काकडी, चिरलेला कांदा, आले, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून चांगले मिसळा.नॉन-स्टिक तवा गरम करून त्यावर थोडे तेल लावा. तयार मिश्रण तव्यावर ओतून गोल आकारात हलक्या हाताने पसरवा.झाकण ठेवून मध्यम आचेवर ३ ते ४ मिनिटे शिजवा. खालची बाजू सोनेरी झाल्यावर चिल्ला उलटा.दुसरी बाजूही कुरकुरीत आणि व्यवस्थित शिजेपर्यंत भाजा.तयार चिल्ल्यावर किसलेले पनीर आणि कोथिंबीर भुरभुरा. हिरवी चटणी किंवा दह्यासोबत गरमागरम सर्व्ह करा..Protien Rich Soyabean Cutlet: वजन सांभाळायचंय? मग सकाळच्या नाश्त्यात खा हे प्रोटीनयुक्त सोयाबीन कटलेट.टीपकाकडीत पाणी जास्त असल्यामुळे किसल्यानंतर हलकेच पिळून घ्या. त्यामुळे चिल्ला तव्यावर तुटणार नाही आणि छान कुरकुरीत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.