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30-Minute Cucumber Besan Chilla: आठवड्याची सुरुवात करा हेल्दी काकडी-बेसन चिला; प्रोटीन आणि फायबरने भरपूर, ३० मिनिटांत तयार

Easy Indian Breakfast Recipe for Weight Loss: सोमवारची सुरुवात करा हेल्दी काकडी-बेसन चिल्ल्याने; प्रोटीन आणि फायबरने भरपूर हा नाश्ता अवघ्या ३० मिनिटांत तयार होतो.
Make This Healthy Cucumber Besan Chilla for Monday Breakfast in Just 30 Minutes

Make This Healthy Cucumber Besan Chilla for Monday Breakfast in Just 30 Minutes

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Fiber-Rich Healthy Breakfast: आठवड्याची सुरुवात हेल्दी आणि पोटभर नाश्त्याने करायची असेल, तर काकडी-बेसन चिला हा उत्तम पर्याय आहे. काकडीतील पाणी आणि फायबर, बेसनमधील प्रोटीन तसेच पनीरमधील पोषणमूल्यांमुळे हा चिल्ला चविष्ट आणि पौष्टिक ठरतो. हा पदार्थ बनवायला सोपा असून अवघ्या ३० मिनिटांत तयार होतो.

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