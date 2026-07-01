Low Calorie Ragi Thalipeeth: डाजबिटीज फ्रेंडली! कॅल्शियम, प्रोटीन आणि फायबरने भरपूर नाचणीचं थालीपीठ; जाणून घ्या सोपी रेसिपी

High Protein & Calcium Rich Marathi Breakfast Recipes: दिवसाची सुरुवात चांगली व्हायची असेल, तर सकाळचा नाश्ता पौष्टिक असणं खूप गरजेचं आहे. अशा वेळी नाचणीचं थालीपीठ हा चविष्ट आणि आरोग्यदायी पर्याय ठरू शकतो. नाचणीमध्ये कॅल्शियम, फायबर आणि लोह भरपूर प्रमाणात असतं. त्यात मूगडाळ, गाजर, कांदा, कोथिंबीर आणि इतर भाज्या घातल्यामुळे त्याची पौष्टिकता आणखी वाढते. हे थालीपीठ खाल्ल्यानंतर बराच वेळ पोट भरलेलं राहायला मदत होते. कमी वेळात तयार होणारी ही रेसिपी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी उत्तम नाश्ता ठरू शकते..साहित्य१ कप नाचणीचे पीठ१ लहान गाजर (किसलेले)१ लहान जुडी कोथिंबीर (बारीक चिरलेली)५-६ कढीपत्त्याची पाने (बारीक चिरलेली)१ मध्यम आकाराचा कांदा (बारीक चिरलेला)२-३ हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या).Dibba Roti Recipe: बाहेरून क्रिस्पी, आतून स्पंजी! दक्षिण भारताची ही डिब्बा रोटी एकदा नक्की ट्राय करा; चव अशी की पुन्हा बनवाल .१ टीस्पून जिरे½ कप पिवळी मूगडाळ (२-३ तास गरम पाण्यात भिजवलेली)चवीनुसार मीठ½ कप किसलेले पनीर (ऐच्छिक)आवश्यकतेनुसार पाणीभाजण्यासाठी तूप.कृतीएका मोठ्या परातीत नाचणीचे पीठ घ्या.त्यामध्ये किसलेले गाजर, कोथिंबीर, कढीपत्ता, कांदा, हिरव्या मिरच्या, जिरे, भिजवलेली मूगडाळ, मीठ आणि हवे असल्यास किसलेले पनीर घाला.सर्व साहित्य एकत्र व्यवस्थित मिसळा.थोडे-थोडे पाणी घालत मऊसर पीठ मळून घ्या.तवा गरम करून त्यावर हलकेसे तूप लावा.हाताला थोडे पाणी लावून पीठाचा गोळा थेट तव्यावर ठेवून बोटांच्या साहाय्याने थालीपीठ गोल आकारात थापा.कडांना थोडे तूप सोडा आणि मध्यम आचेवर एक बाजू सोनेरी होईपर्यंत भाजा.नंतर पलटवून दुसरी बाजूही छान खरपूस भाजून घ्या.गरमागरम रागी थालीपीठ पांढरे लोणी, हिरवी चटणी किंवा गरम चहासोबत सर्व्ह करा..किती पोषण मिळतं?(कॅलरीज): सुमारे १८० ते २२० कॅलरीप्रोटीन : सुमारे ८ ते १० ग्रॅमकार्बोहायड्रेट्स: सुमारे २५ ते ३० ग्रॅमआहारातील तंतू (डाएटरी फायबर): सुमारे ५ ते ७ ग्रॅमफॅट: सुमारे ६ ते ८ ग्रॅम (तूप आणि पनीरच्या वापरानुसार बदलू शकते.)कॅल्शियम: सुमारे ७५ ते १०० मि.ग्रॅ..Sadhguru's Peanut Milkshake: “फक्त एक मूठ शेंगदाणे आणि ५ तास भूक नाही!”; सद्गुरूंनी सांगितला सर्वात सोपा नाश्ता.टिपअजून प्रोटीन हवं असेल तर पनीर घालू शकता.थालीपीठ अधिक कुरकुरीत हवं असेल तर भाजताना थोडं अजून तूप वापरा.लहान मुलांसाठी बनवत असाल तर हिरव्या मिरचीचं प्रमाण कमी ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.