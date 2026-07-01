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Low Calorie Ragi Thalipeeth: डाजबिटीज फ्रेंडली! कॅल्शियम, प्रोटीन आणि फायबरने भरपूर नाचणीचं थालीपीठ; जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Diabetes and PCOS Friendly Ragi Thalipeeth Recipe: कॅल्शियम, प्रोटीन आणि फायबरने भरपूर नाचणीचं पौष्टिक थालीपीठ घरच्या घरी कसं बनवायचं, जाणून घ्या ही सोपी रेसिपी.
Low Calorie, Diabetes and PCOS Friendly Ragi Thalipeeth

Low Calorie, Diabetes and PCOS Friendly Ragi Thalipeeth

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

High Protein & Calcium Rich Marathi Breakfast Recipes: दिवसाची सुरुवात चांगली व्हायची असेल, तर सकाळचा नाश्ता पौष्टिक असणं खूप गरजेचं आहे. अशा वेळी नाचणीचं थालीपीठ हा चविष्ट आणि आरोग्यदायी पर्याय ठरू शकतो. नाचणीमध्ये कॅल्शियम, फायबर आणि लोह भरपूर प्रमाणात असतं. त्यात मूगडाळ, गाजर, कांदा, कोथिंबीर आणि इतर भाज्या घातल्यामुळे त्याची पौष्टिकता आणखी वाढते. हे थालीपीठ खाल्ल्यानंतर बराच वेळ पोट भरलेलं राहायला मदत होते. कमी वेळात तयार होणारी ही रेसिपी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी उत्तम नाश्ता ठरू शकते.

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