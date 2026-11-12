फूड

Winter Special Broccoli Soup: थंडीच्या दिवसांत शरीराला द्या पोषणाची साथ! बनवा गरमागरम ब्रोकली सूप आणि क्रीमी टोस्ट

HEALTHY LOW CARB SOUP RECIPES FOR WINTER: हिवाळ्याची सुरुवात झाली आहे, अशावेळी काहीतरी गरमागरम आणि पौष्टिक बनवायचं असेल तर ब्रोकली सूप आणि क्रीमी टोस्टची रेसिपी ट्राय करा.
Winter Special Broccoli Soup Recipe

Winter Special Broccoli Soup Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

HIGH PROTEIN WINTER RECIPES: हिवाळ्याची नुकतीच सुरुवात झाली आहे आणि या दिवसांत गरमागरम, पौष्टिक पदार्थ खाण्याची मजा काही औरच असते. अशावेळी नेहमीच्या पदार्थांपेक्षा काहीतरी हटके आणि आरोग्यदायी बनवायचं असेल, तर ब्रोकली सूप आणि क्रीमी टोस्टची ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. ब्रोकली, कांदा, लसूण आणि फेटा चीजपासून तयार होणारं हे सूप चवीला स्वादिष्ट असून लो-कार्ब पर्याय आहे. तर हंग कर्ड, काकडी आणि पुदिन्यापासून बनवलेला क्रीमी डिप टोस्टची चव आणखी वाढवतो. बनवायला सोपी आणि पौष्टिक अशी ही रेसिपी थंडीच्या दिवसांत नाश्ता असो वा संध्याकाळची हलकी भूक; दोन्हीसाठी हे उत्तम ठरेल!

Loading content, please wait...
food recipe
Winter
food culture
food section
Food article
broccoli
Winter Care
food