Winter Special Broccoli Soup: थंडीच्या दिवसांत शरीराला द्या पोषणाची साथ! बनवा गरमागरम ब्रोकली सूप आणि क्रीमी टोस्ट

HIGH PROTEIN WINTER RECIPES: हिवाळ्याची नुकतीच सुरुवात झाली आहे आणि या दिवसांत गरमागरम, पौष्टिक पदार्थ खाण्याची मजा काही औरच असते. अशावेळी नेहमीच्या पदार्थांपेक्षा काहीतरी हटके आणि आरोग्यदायी बनवायचं असेल, तर ब्रोकली सूप आणि क्रीमी टोस्टची ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. ब्रोकली, कांदा, लसूण आणि फेटा चीजपासून तयार होणारं हे सूप चवीला स्वादिष्ट असून लो-कार्ब पर्याय आहे. तर हंग कर्ड, काकडी आणि पुदिन्यापासून बनवलेला क्रीमी डिप टोस्टची चव आणखी वाढवतो. बनवायला सोपी आणि पौष्टिक अशी ही रेसिपी थंडीच्या दिवसांत नाश्ता असो वा संध्याकाळची हलकी भूक; दोन्हीसाठी हे उत्तम ठरेल!.ब्रोकली सूप बनवण्यासाठी साहित्यब्रोकली१ कांदा४-५ लसूण पाकळ्याफेटा चीजऑलिव्ह ऑइलचिली फ्लेक्सचवीनुसार मीठ.Kanji Rice: रात्रीचा उरलेला भात फेकू नका! सकाळी बनवा पौष्टिक कांजी भात; पचनासाठीही ठरू शकतो फायदेशीर!.क्रीमी टोस्ट डिप बनवण्यासाठी साहित्यहंग कर्ड१ काकडीपुदिन्याची पानेब्रेड स्लाइस.कृती१. ब्रोकली सूप तयार करण्याची पद्धतसर्वप्रथम ब्रोकलीचे छोटे तुकडे करून घ्या. त्यानंतर एका बेकिंग ट्रेमध्ये ब्रोकली, चिरलेला कांदा, लसूण, फेटा चीज आणि चिली फ्लेक्स घाला. त्यावर ऑलिव्ह ऑइल आणि चवीनुसार मीठ टाकून सर्व साहित्य व्यवस्थित एकत्र करा.आता हे मिश्रण ओव्हनमध्ये चांगले भाजून घ्या. ब्रोकली आणि कांदा मऊ होऊन त्यांना हलकासा भाजलेला रंग येईपर्यंत रोस्ट करा. त्यानंतर हे सर्व साहित्य गरम असतानाच मिक्सरमध्ये घालून ब्लेंड करा. अशा प्रकारे तयार होईल गरमागरम आणि पौष्टिक ब्रोकली सूप!.२. क्रीमी टोस्ट डिप तयार करण्याची पद्धतआता एका मिक्सरच्या भांड्यात हंग कर्ड, काकडीचे तुकडे आणि पुदिन्याची पाने घाला. हे सर्व साहित्य एकत्र करून गुळगुळीत आणि क्रीमी होईपर्यंत ब्लेंड करा. यासाठी मिक्सरचे टर्बो मोड वापरू शकता.३. टोस्ट सर्व्ह करण्याची पद्धतब्रेड स्लाइस तव्यावर किंवा टोस्टरमध्ये कुरकुरीत भाजून घ्या. त्यावर तयार केलेला क्रीमी डिप लावा. एका बाजूला गरमागरम ब्रोकली सूप आणि दुसऱ्या बाजूला क्रीमी टोस्ट असा पौष्टिक नाश्ता सर्व्ह करा..Corn Rava Dhokla: नाश्त्यासाठी बनवा मऊसूत कॉर्न रवा ढोकळा; चव अशी की पुन्हा पुन्हा खाल!.ब्रोकली सूप आणि टोस्ट खाण्याचे फायदेप्रोटीनचा चांगला पर्याय: फेटा चीज आणि हंग कर्डमुळे या रेसिपीमध्ये प्रोटीनचा समावेश होतो.पौष्टिक घटकांचा समावेश: ब्रोकलीमध्ये व्हिटॅमिन C, फायबर आणि इतर पोषक घटक असतात.हिवाळ्यासाठी उत्तम पर्याय: गरमागरम सूप थंडीच्या दिवसांत पिण्यासाठी छान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.