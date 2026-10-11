High Protein Veg Pizza: मैदा नाही, तरीही चव एकदम भारी! घरीच बनवा हाय प्रोटीन व्हेज पिझ्झा

पिझ्झा खाण्याची इच्छा झाली की डाएट मोडायची गरज नाही! घरीच रताळं, ओट्स, पनीर आणि भाज्यांचा वापर करून तुम्ही चविष्ट आणि पौष्टिक पिझ्झा बनवू शकता. या पिझ्झ्याचा बेस मैद्याऐवजी रताळं आणि ओट्सपासून तयार केला जातो. त्यावर पनीर, भाज्या आणि वितळलेलं चीज घातल्यामुळे पिझ्झ्याची चव आणखी वाढते. चला तर मग, जाणून घेऊया हाय प्रोटीन व्हेज पिझ्झा बनवण्याची सोपी रेसिपी!.साहित्यउकडलेले रताळे – १ वाटीओट्सची पावडर – २ चमचेमीठ – चवीनुसारचिली फ्लेक्स – १ चमचातेल – १ चमचाउकडलेले स्वीट कॉर्न – १/४ वाटीचिरलेला कांदा – १/४ वाटी.Nuchinunde Recipe: इडली-वडा तर नेहमीच खाता; ट्राय करा कर्नाटकचं स्पेशल, प्रोटीनने भरपूर 'नुचिनुंडे'! .पनीरचे तुकडे – १०० ग्रॅमओरेगॅनो – १/२ चमचाचिली फ्लेक्स – १/२ चमचामीठ – चवीनुसारकाश्मिरी लाल तिखट – १/२ चमचापिझ्झा सॉस – १ चमचाशेजवान सॉस – १/२ चमचामेयोनीज – १ चमचामोझरेला चीज – आवश्यकतेनुसारलाल पाप्रिका – १ चमचा.पिझ्झा बनवण्याची कृती1. पिझ्झ्याचा बेस तयार करा: सर्वप्रथम उकडलेले रताळे एका भांड्यात घेऊन चांगले मॅश करा. त्यात ओट्सची पावडर, मीठ आणि चिली फ्लेक्स घालून व्यवस्थित मिक्स करा. या मिश्रणाचा मऊ गोळा तयार करा.2. भाज्या परतून घ्या: एका पॅनमध्ये थोडे तेल गरम करा. त्यात चिरलेला कांदा, स्वीट कॉर्न, पनीर आणि आवडीनुसार इतर भाज्या घाला. त्यात मीठ, ओरेगॅनो, चिली फ्लेक्स आणि काश्मिरी लाल तिखट घालून एक ते दोन मिनिटे परतून घ्या.3. बेस शिजवा: दुसऱ्या पॅनला थोडे तेल लावा. त्यात रताळे आणि ओट्सच्या मिश्रणाचा गोळा ठेवून हाताने गोलाकार पसरवा. मंद आचेवर दोन्ही बाजूंनी बेस हलका सोनेरी होईपर्यंत शिजवून घ्या..नेहमीचा डोसा विसरा! करून पाहा कुरकुरीत ‘आलू अनियन डोसा’; चव अशी की एकावर भागणार नाही.4. सॉस आणि चीज लावा: तयार बेसवर पिझ्झा सॉस, शेजवान सॉस आणि मेयोनीज लावा. त्यावर मोझरेला चीज घाला. त्यानंतर परतून घेतलेल्या भाज्या आणि लाल पाप्रिका पसरवा.5. पिझ्झा तयार करा: भाज्यांवर पुन्हा थोडे मोझरेला चीज घाला. पॅनवर झाकण ठेवून मंद आचेवर साधारण पाच मिनिटे शिजवा. चीज वितळले आणि बेस व्यवस्थित शिजला की गॅस बंद करा.गरमागरम, चविष्ट आणि पौष्टिक हाय प्रोटीन व्हेज पिझ्झा खाण्यासाठी तयार आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.