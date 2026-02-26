फूड

Holi 2026: बाजारातील चिप्स विसरा! होळीला पाहुण्यांसाठी घरीच बनवा टेस्टी बटाटा चिप्स

How To Make Instant Aloo Chips At Home: जर तुम्हालाही झटपट बटाट्याचे चिप्स बनवायचे असतील तर ही रेसिपी तुमच्यासाठीच आहे.
How To Make Instant Aloo Chips At Home:

How To Make Instant Aloo Chips At Home:

Sakalsr

Puja Bonkile
Updated on

how to make crispy potato chips at home for holi: मार्केटमध्ये मिळत असलेल्या चिप्समध्ये प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज आणि जास्त तेल असते, जे आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकते. अशावेळी घरी बनवलेले ताजे, इन्स्टंट बटाटा चिप्स केवळ स्वादिष्टच नाहीत तर खूप आरोग्यदायी देखील असतात. चांगली गोष्ट म्हणजे त्यांना जास्त साहित्य किंवा मेहनत लागत नाही. काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून, तुम्ही चहासोबत किंवा तुमच्या मुलांसाठी नाश्ता म्हणून परिपूर्ण चिप्स बनवू शकता. जर तुम्हाला घरी जलद आणि कुरकुरीत बटाट्याचे चिप्स बनवायचे असतील तर ही रेसिपी खूप उपयुक्त ठरेल. शिवाय, जर तुमच्याकडे अचानक पाहुणे आले असतील किंवा तुम्हाला काहीतरी कुरकुरीत हवे असेल तर ही इन्स्टंट बटाट्याचे चिप्स पुढील सोप्या पद्धतीने बनवू शकता.

