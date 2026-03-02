फूड

Holi Special Breakfast: होळीच्या दिवशी विशेष नाश्त्यासाठी झटपट बनवा बटाटा बॉल्स; रेसिपी एकदम सोपी आहे

Easy Holi Breakfast Recipe: होळीच्या दिवशी झटपट, सोपी आणि स्वादिष्ट बटाटा बॉल्स बनवा आणि टोमॅटो सॉससह सर्व्ह करा.
Quick and Easy Potato Balls Recipe for Holi Breakfast

Quick and Easy Potato Balls Recipe for Holi Breakfast

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Quick and Easy Potato Balls Recipe for Holi Breakfast: होळी हा सण फक्त रंगांचा नाही तर खाद्यसंपन्नतेसाठीही ओळखला जातो. या सणाला संपूर्ण कुटुंब आनंदाने साजरे करत असतो. अशा वेळी काही सोपी, झटपट आणि चविष्ट रेसिपी नाश्त्यासाठी उत्तम ठरते. अशाच एका रेसिपीबाबत आपण आज बोलणार आहोत – होळी विशेष बटाटा बॉल्स.

ही रेसिपी तयार करण्यासाठी सर्वात आधी उकडलेले बटाटे आवश्यक आहेत. उकडलेले बटाटे गाळलेले आणि सोललेले असले पाहिजेत. बटाट्यांना किसून घेतल्यावर त्यात गुठळ्या येऊ नयेत, त्यामुळे बॉल्स मऊसर तयार होतात.

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
breakfast
food culture
food section
Food article
Food marathi news
'food

Related Stories

No stories found.