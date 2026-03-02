Holi Special Breakfast: होळीच्या दिवशी विशेष नाश्त्यासाठी झटपट बनवा बटाटा बॉल्स; रेसिपी एकदम सोपी आहे

Quick and Easy Potato Balls Recipe for Holi Breakfast: होळी हा सण फक्त रंगांचा नाही तर खाद्यसंपन्नतेसाठीही ओळखला जातो. या सणाला संपूर्ण कुटुंब आनंदाने साजरे करत असतो. अशा वेळी काही सोपी, झटपट आणि चविष्ट रेसिपी नाश्त्यासाठी उत्तम ठरते. अशाच एका रेसिपीबाबत आपण आज बोलणार आहोत – होळी विशेष बटाटा बॉल्स.ही रेसिपी तयार करण्यासाठी सर्वात आधी उकडलेले बटाटे आवश्यक आहेत. उकडलेले बटाटे गाळलेले आणि सोललेले असले पाहिजेत. बटाट्यांना किसून घेतल्यावर त्यात गुठळ्या येऊ नयेत, त्यामुळे बॉल्स मऊसर तयार होतात..यानंतर बटाट्यांच्या मिश्रणात मसाले टाकण्याची वेळ येते. यामध्ये काळा मिरी पावडर, मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, भाजलेली जिरे पावडर, कॉर्नफ्लोर, मीठ आणि धणे पावडर टाकावे. सर्व मसाले नीट मिसळून बटाट्यांचा मिश्रण एकसंध करावा. मिश्रण तयार झाल्यावर त्यातून लहान लहान गोळे तयार करून ट्रेवर ठेवावे.पण बॉल्स तळण्याची पद्धत देखील महत्त्वाची आहे. एका कढईत सफेद तेल गरम करावे. तेल खूप गरम न करता मध्यम आचेवर बॉल्स तळावेत. बॉल्स समानरित्या तळण्यासाठी चमच्याने हलवावे. तेल जास्त गरम झाल्यास बाहेरून जळून आतून कच्चे राहू शकते, त्यामुळे तापमान नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे..थोड्या वेळाने बटाट्याचे बॉल्स सोनेरी रंगाचे आणि कुरकुरीत तयार होतील. त्यांना कढईतून काढून थोड्या पेपरवर ठेवावे, ज्यामुळे अतिरिक्त तेल शोषले जाईल.हे बटाटा बॉल्स गरम गरम सर्व्ह केल्यास त्यांचा स्वाद अधिक खुलतो. सोबत टोमॅटो सॉस ठेवला तर चव अजून उठून येते. ही रेसिपी कमी वेळात तयार होणारी असून लहान-मोठ्या सर्वांना आवडेल. होळीच्या रंगांचा उत्साह आणि खास नाश्त्याचा आनंद या रेसिपीमुळे दुपटीने वाढतो..या होळीला, झटपट, सोपी आणि चविष्ट बटाटा बॉल्स रेसिपी आपल्या कुटुंबासाठी एक उत्तम सुरूवात ठरेल. बालकांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांच्या आवडीस उतरते. म्हणूनच या होळी, नाश्त्यात रंगीत आणि स्वादिष्ट बटाटा बॉल्स नक्की बनवाव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.