Homemade Bread Potato Toast: लहान-मोठ्यांची फेव्हरेट रेसिपी! ब्रेड पोटॅटो टोस्ट बनवा घरीच, चव येईल हॉटेलसारखी

Homemade bread potato toast recipe in Indian style: सकाळी उठल्यानंतर सर्वात आधी मनात येणारी गोष्ट म्हणजे नाश्त्यासाठी काय बनवायचे. विशेषतः जर घरी लहान मुले असतील तर हा प्रश्न सर्वच महिलांना पडतो. अशा परिस्थितीत, महिला अनेकदा असा नाश्ता बनवण्याचा प्रयत्न करतात जो मसालेदार आणि मुलांनाही आवडेल. जर तुम्हीही नाश्त्यासाठी असेच काहीतरी खाण्याचा विचार करत असाल तर ब्रेड आलू टोस्ट एकदा नक्की वापरून पहा. त्याची चव मोठ्यांनाही खुप आवडेल. जर तुम्ही एकाच प्रकारच्या सँडविचने कंटाळला असाल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करुन पाहा. .लागणारे साहित्यब्रेडबटाटेतेल मीठहिरव्या मिरच्याकोथिंबीरलाल तिखटचाट मसालाहिरवी चटणीकेचअप.कृती सर्वप्रथम एका भांड्यात मॅश केलेले बटाटे घ्या.आता बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, मीठ, लाल मिरची आणि थोडासा चाट मसाला घालून चांगले मिसळा. ब्रेडच्या एका बाजूला हिरवी चटणी किंवा केचप लावा आणि नंतर बटाट्याचे मिश्रण ब्रेडवर समान रीतीने पसरवा. यानंतर, तव्यावर थोडे बटर किंवा तूप लावा आणि ते गरम करा. आता बटाट्याची बाजू खाली ठेवा आणि मंद आचेवर सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या. यानंतर, ब्रेड दुसऱ्या बाजूनेही कुरकुरीत होईपर्यंत चांगले भाजावे..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातबटाटे उकळल्यानंतर ते पूर्णपणे थंड होऊ द्या.टोस्ट मंद आचेवर बेक करा.कुरकुरीतपणा वाढवण्यासाठी बटर किंवा तेल वापरा.जर तुम्ही बटाट्यात कांदा घालत असाल तर तो बारीक चिरून घ्या.जर तुम्ही टोमॅटो घालत असाल तर त्यांच्या बिया काढून टाका.