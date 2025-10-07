Diwali Special Dry Fruit Barfi:बाजारातील मिठायांना म्हणा 'नो'! दिवाळीसाठी घरच्या घरीच बनवा शेफ कुणालने सांगितलेली ड्रायफ्रूट बर्फी

Healthy & Tasty Homemade Dry Fruit Barfi: लवकरच दिवाळी येणार आहे. या काळात प्रत्येक घरात सणाची तयारी चालू असते, घराची स्वच्छता, सजावट, दिवे, रांगोळी, फटाके, फुलझाडे आणि रंगीबेरंगी लाइट्सने घराला एक वेगळाच आकर्षकपणा येतो. या उत्सवाच्या काळात लोक दिवाळीच्या गोडाधोडाच्या तयारीत मग्न होतात. दिवाळीचे फराळ तयार केले जातात..तसेच कुटुंबीयांमध्ये एकमेकांना मिठाई देण्याची परंपरा आहे. काजूकतली, सोनपापडी, पेढे, बर्फी. परंतु सध्या बाजारातील मिठाईमध्ये काही प्रमाणात तरी अशुद्धी किंवा भेसळ आढळतेच. त्यामुळे अनेक लोक आपल्या आरोग्याची काळजी घेत घरच्या घरी सुरक्षित आणि आरोग्यदायी पद्धतीने मिठाई बनवण्याला प्राधान्य देतात. जर तुम्ही देखील अशा लोकांपैकी असाल, तर ही रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडेल..Diwali Home Cleaning Hacks: पंख्यावरची धुळ अन् चिकटपणा कमी करायचाय? मग ट्राय करा 'हे' 5 सोपे उपाय .साहित्यबादाम – 3/4 कप (60 ग्रॅम)काजू – 3/4 कप (55 ग्रॅम)दूध – 750 मि.ली.दूध – 250 मि.ली. (मिक्सरसाठी)साखर – 1 कपभुना तिळ – ¼ कपकिसलेले सुके खोबरे – ½ कपवेलची – ½ चमचापिस्ता, चिरलेला – एक मूठभरसुकी गुलाबपुडी – एक मूठभर.कृतीबदाम-काजू उकळवा: काजू आणि बदाम पाण्यात उकळवून 1-2 मिनिटे शिजवा. यामुळे धूळ-घाण निघून जाईल आणि काजू-बदाम मऊ होतील.सालं काढा: उकळलेले काजू-बदाम थंड पाण्यात धुऊन, बादामाचे साल वेगळे करा.प्यूरी तयार करा: उकळलेले काजू-बदाम मिक्सरमध्ये 250 मि.ली. दूध घालून बारीक प्यूरी करा.दूध उकळवा: एका पॅनमध्ये 750 मि.ली. दूध अर्धे होईपर्यंत उकळवा. त्यात 1 चमचा साखर घालून मिसळा.प्यूरी मिसळा: तयार दूध-प्यूरी मिश्रण हळू हळू उकळत्या दूधात घालून दुसऱ्या हाताने सतत ढवळत रहा.तिळ आणि नारळ घाला: मिश्रण घट्ट होत आले की त्यात तिळ आणि किसलेले सुके खोबरे मिसळा.सेट करा: घट्ट झाल्यावर मिश्रण बटर पेपर असलेल्या थाळीत किंवा ताटात घालून सेट होऊ द्या.सजावट: वरून कापलेले ड्राय फ्रूट्स घालून सजवा.कापून सर्व्ह करा: बर्फी पूर्ण सेट झाल्यावर आवडीनुसार छोटे तुकडे करून सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.