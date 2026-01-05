Crispy Matar Cutlets Recipe: घरीच बनवा हॉटेलसारखे क्रिस्पी मटार कटलेट, 15 मिनिटांत तयार होईल ही सुपर टेस्टी रेसिपी

Crispy Matar Cutlets Recipe: घरीच बनवा हॉटेलसारखे क्रिस्पी मटार कटलेट, १५ मिनिटांत तयार होईल ही सुपर टेस्टी रेसिपी. थंडीच्या दिवसांत ताजे हिरवे मटार बाजारात सहज मिळतात आणि त्यापासून बनवलेले क्रिस्पी मटार कटलेट हे एकदम परफेक्ट नाश्ता ठरतो. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ-मऊ, हे कटलेट खाल्ल्यावर तोंडाला पाणी सुटेल अशी चव देतात. सकाळच्या नाश्त्यात, संध्याकाळच्या चहासोबत किंवा मुलांच्या टिफिनमध्येही हे कटलेट उत्तम लागतात. ही रेसिपी अतिशय सोपी आहे. कटलेट बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया..लागणारे साहित्यवाटाणामीठतेलभिजवलेले पोहेआलंलसूनहिरवी मिरचीलाल तिखटबेसणलिंबाचा रस.कृतीवाटाणा कटलेट बनवण्यासाठी सर्वात आधी वाटाणा उकळन घ्यावे. नंतर एका चॉपरमध्ये टाका. नंतर त्यात भिजवलेले पोहे, बारिक चिरलेला कांदा,कोथिंबीर बारिक करुन घ्यावे. नंतर त्यात तीळ, ओवा, लाल तिखट, हळद, आलं -लसूण पेस्ट,हिरवी मिरची पेस्ट, बेसण, लिंबाचा रस आणि मीठ टाकून चांगले मिसळावे. नंतर उभे कटलेट बनवावे आणि पॅनमध्ये तेल गरम करुन भाजून घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.