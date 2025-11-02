Sunday Special Recipe: मुलांसाठी घरच्या घरी बनवा बनाना चॉकलेट केक, सोपी आहे रेसिपी

Banana Cake Recipe: रविवारी सकाळी मुलांना काहीतरी खास आणि स्वादिष्ट खायला देण्याची इच्छा असते ना? मग या रविवारच्या स्पेशलमध्ये बनवा घरच्या घरी बनाना चॉकलेट केक. पिकलेल्या केळ्यांचा वापर करून बनवलेला हा केक केवळ चविष्टच नाही तर पौष्टिकही आहे. यात केळ्यांचे नैसर्गिक गोडपण आणि चॉकलेटचा स्वाद एकत्र येऊन अप्रतिम चव तयार करतात. हा केक मुलांना शाळेच्या टिफिनसाठी, संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा वाढदिवसाच्या छोट्या सेलिब्रेशनसाठीसुद्धा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. चला तर मग जाणून घेऊया बनाना केक बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .बनाना केक बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यपिकलेली केळी ४ | Ripe bananas 4पिठीसाखर १/४ कप | Powdered sugar 1/4 cupवितळवलेले लोणी किंवा साजूक तूप ४ टेबलस्पून | Melted butter or ghee 4 tbspव्हॅनिला इसेन्स १ टीस्पून | Vanilla essence 1 tspगव्हाचे पीठ २ कप | Wheat flour 2 cupsकोको पावडर १/४ कप | Cocoa powder 1/4 cupबेकिंग पावडर १ टीस्पून | Baking powder 1 tspबेकिंग सोडा १/२ टीस्पून | Baking soda 1/2 tspदालचिनी पावडर १/४ टीस्पून | Cinnamon powder 1/4 tspदूध १.५ कप | Milk 1.5 cupsअक्रोड १०-१२ | Walnut 10-12.बनाना केक बनवण्याची कृतीसर्वात आधी कढई गरम करून घ्यावी. नंतर एका भांड्यात केळी बारिक करून घ्वावी. नंतर त्यात पीठी साखर, तूप, व्हॅनिला इसेन्स चांगले मिसळावे.नंतर त्यात गव्हाचे पीठ, कोको पावडर,बेकिंग पावडर,बेकिंग सोडा, दालचिनी पावडर,दूध टाकून चांगले मिसळा. नंतर केकच्या भांड्यात हे सारण टाका. आणि कढईत भांड ठेवावे.१५ मिनिटांनी केक तयार असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.