Crispy Dosa Secret Reveal: कुरकुरीत डोशामागचं विज्ञान उलगडलं! ‘या’ एका टेस्टमुळे बनतो परफेक्ट डोसा

रोज जेव्हा आपण एखाद्या भाजीची, आमटीची किंवा इतर पदार्थासाठीची फोडणी करतो तेव्हा आपण जणू तोलून मापून एखादा वैज्ञानिक प्रयोगच करत असतो. कारण पदार्थ चविष्ट आणि पौष्टिक होण्यामागे फोडणी व्यवस्थित होणे गरजेचे असते. उष्णता, प्रमाण आणि वेळ यांचा योग्य मेळ घालून जिथे चविष्ट पदार्थ रांधला जातो ते 'स्वयंपाकघर' म्हणजे प्रयोगशाळाच. स्वयंपाकात विज्ञानाच्या भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र या तीनही शाखा समाविष्ट असतात.-डॉ. दीप्ती सिधये.कळत्या किंवा गोठवण्यासारख्या उष्णता हस्तांतरावर आधारित स्वयंपाक प्रक्रियांमध्ये भात शिजताना पाणी शोषले जाण्यात, पोळी भाजताना आतली हवा गरम होऊन पसरल्याने पोळी फुगण्यात भौतिकशास्त्र मुख्य भूमिका बजावते. 'मेवार्ड अभिक्रिया' आणि कॅरॅमलायझेशन सारख्या रासायनिक अभिक्रियांमुळे चव आणि पोत तयार होण्यास रसायनशास्त्र कारणीभूत असते तर किण्वन (आंबविणे) या प्रक्रियेत इडली, दही असे पदार्थ तयार होण्यात जीवशास्त्राचे मुख्य काम असते. स्वयंपाकातील या विज्ञानाने संशोधकांना खुणावले नसते तरच नवल.अनेक पिढ्यांपासून भारतीय स्वयंपाकात डोसा तव्यावर घालण्यापूर्वी तव्यावर पाण्याचे थेंब शिंपडून तवा योग्य तापमानाला आला आहे की नाही हे तपासले जाते. शिंपडलेले हे थेंब 'कसे वागतात' यावरून तव्याच्या तापमानाचा अंदाज येतो. आयआयटी मद्रासचे प्राध्यापक महेश पांचजुला यांनी मध्यंतरी यामागचे 'लायडेनफ्रॉस्ट / लीडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट' हे मुख्य वैज्ञानिक तत्त्व समजावून सांगितले आहे..कुरकुरीत डोशामागील 'लीडेनफ्रॉस्ट' परिणाम'लीडेनफ्रॉस्ट' प्रभावाचे वर्णन १७५६ मध्ये करणाऱ्याली डेनफ्रॉस्ट या जर्मन शास्त्रज्ञाच्या नावावरून हा प्रभाव ओळखला जातो. या प्रभावानुसार एखादा द्रव पदार्थ (उदा. पाणी) त्याच्या उकळण्याच्या तापमानापेक्षा खूप जास्त तापमान असलेल्या पृष्ठभागावर येतो तेव्हा द्रवाच्या खाली त्याच्या वायूरुपाचा (उदा. वाफेचा) एक थर तयार होतो, जो द्रवाला थेट पृष्ठभागाला स्पर्श करण्यापासून रोखतो. परिणामी द्रव त्यावर तरंगत सरकते. अर्थात, संपूर्ण प्रक्रिया तापमानावर अवलंबून आहे.डोशाच्या बाबतीत तव्याचे तापमान योग्य आहे की नाही हे पारंपरिक पाण्याच्या चाचणीद्वारे तपासले जाते..पाणी तव्यावर शिंपडले जाते तेव्हा:तवा खूप थंड असल्यास : पाणी पृष्ठभागावर तसेच राहते आणि त्याचे हळूहळू बाष्पीभवन होते. अशा वेळी पीठ घातल्यास ते चिकटून त्याचा गोळा होतो, नीट पसरवता येत नसल्याने डोसा चिकट होतो.तवा थोडा गरम असल्यासः जसजसा तवा अधिक गरम होईल, त्याचे तापमान पाण्याच्या उत्कलन बिंदूच्या आसपास, म्हणजेच १०० अंश सेल्सिअसच्या आसपास असेल, तेव्हा पाण्याची लगेचच वाफ होऊन ती अदृश्य होते..तवा खूप गरम असल्यास : पाण्याचे थेंब तव्याच्या पृष्ठभागावर जणू वेगाने नृत्य करतात किंवा एखाद्या कुशल स्केटरप्रमाणे तरंगत घरंगळतात. जशा कॅरमच्या सोंगट्या व्यवस्थित प्रमाणात पावडर घातलेल्या कॅरम बोर्डवर सरकतात होता. तव्यावर त्या थेंबांच्या स्वतःच्या वाफेचा थर कॅरम बोर्डवरच्या पावडरीच्या थराप्रमाणे काम करतो. थेंबांची अशी हालचाल दर्शवते की डोसा घालण्यासाठी तवा योग्य तापमानाला आला आहे. या परिस्थितीत तव्याचे तापमान पाण्याच्या उकळत्या बिंदूपेक्षा जास्त, सुमारे १९३°C म्हणजेच 'लीडेनफ्रॉस्ट पॉइंट' इतके असते. पाण्याच्या थेंबाचा खालचा भाग अतिशय गरम पृष्ठभागाच्या संपर्कात येताच ताबडतोब वाफेत रूपांतरित होतो. वाफेचा हा पातळ, उष्णतारोधक थर वंगण किंवा गादीसारखे काम करतो आणि उर्वरित पाण्याचे गरम पृष्ठभागापासून एखाद्या ढालीसारखे संरक्षण करतो. यामुळे बहुतांश पाण्याचा आणि गरम धातूच्या पृष्ठभागाचा थेट संपर्क टाळला जातो..चाणाक्ष वाचकांच्या लक्षात आले असेलच की आता तवेबुवा कुरकुरीत डोशासाठी सज्ज झाले आहेत. तव्याचे तापमान कुरकुरीत डोशासाठी योग्य असल्याने त्यावर डोशाचे ओले पीठ घातले जाते जे आपल्याला 'लीडेनफ्रॉस्ट' परिणामांचे प्रात्यक्षिक देते. कारण डोशाच्या ओल्या पिठातील पाण्याचा सर्वात खालचा थर त्वरित वाफेत रूपांतरित होतो. त्यामुळे ओल्या वाफेचा एक पातळ, संरक्षक, उष्णतारोधक थर तयार होतो. वाफेची ही 'गादी' ओले पीठ धातूच्या पृष्ठभागाला थेट चिकटण्यापासून रोखते. पीठ तव्यावर पटकन आणि सहजतेने एका पातळ, समान वर्तुळात व्यवस्थित पसरवता येते..उष्णतारोधक वाफेमुळे संपूर्ण पीठापर्यंत उष्णता हस्तांतरित होण्याची प्रक्रिया मंदावते. नियंत्रित उष्णता हस्तांतरामुळे खालचा थर व्यवस्थित शिजतो आणि कुरकुरीत होतो, तर वरचा भाग मऊ राहतो. यामुळे डोश्याला हवी असलेली चव आणि पोत मिळतो.वाफेच्या अडथळ्यामुळे पीठ तव्याला घट्ट पकडून बसत नसल्याने तयार झालेला डोसा तव्यावरुन सहजपणे तव्यावरून काढता येतो. अशाप्रकारे तव्यावर पाणी शिंपडण्याची वरवर सामान्य वाटणारी कृती तवा योग्य तापमानाला पोहोचला आहे ना याची खात्री करते आणि परिणामी 'बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ' असलेला डोसा तयार होतो. त्यानंतरचे महत्त्वाचे काम म्हणजे हा तयार झालेला कुरकुरीत डोसा तव्यावरून ताटात आणि त्याचा आनंदाने आस्वाद घेत पोटात पोहोचविण्याचे. 