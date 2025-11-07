Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा ओट्स पराठा, सोपी आहे रेसिपी

Oats Paratha Recipe: सकाळच्या धावपळीच्या वेळेत पौष्टिक आणि पोटभर नाश्ता बनवणं अवघड जातं. पण जर तुम्हाला काहीतरी हेल्दी आणि झटपट बनवायचं असेल, तर ओट्स पराठा हा एक उत्तम पर्याय आहे. ओट्समध्ये फायबर, प्रोटीन आणि आवश्यक खनिजे मुबलक प्रमाणात असतात, ज्यामुळे पचन सुधारते आणि जास्त वेळ भूक लागत नाही. ओट्स पराठा लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडणारा आहे. दही, लोणचं किंवा पुदिना चटणीसोबत खाल्ल्यास त्याचा स्वाद अधिक वाढतो. चला तर मग जाणून घेऊया सकाळी झटपट ओट्स पराठा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .ओट्स पराठा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यओट्सबारिक चिरलेला कांदाबारिक चिरलेला गाजरबारिक चिरलेली हिरवी मिरचीबारिक चिरलेली शिमला मिरचीबारिक चिरलेली कोथिंबीरमीठतेललाल तिखट.ओट्स पराठा बनवण्याची कृतीसर्वात आधी ओट्स मिक्सरमध्ये बारिक करून घ्यावे. नंतर त्यात बारिक चिरलेला कांदा, गाजर,शिमला मिरची, कोथिंबीर, पालक, पनीर, मीठ, लाल तिखट सर्व साहित्य चांगले मिक्स करा. नंतर थोडे पाणी टाकून मिश्रण तयार करावे. नंतर पराठे लाटून घ्यावे. नंतर तवा गरम करून तेल लावून तपकिरी होईपर्यंत चांगले भाजावे. ओट्स पराठा टोमॅटो सॉसोसोबत सर्व्ह करू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.