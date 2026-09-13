Ukadiche Modak Recipe: केशराचा सुगंध, नारळ-गुळाची गोडी आणि 'हा' एक पदार्थ… बाप्पासाठी असे बनवा स्पेशल उकडीचे मोदक!

MODAK RECIPE: गणपती बाप्पाच्या आगमनासोबत घराघरात मोदकांचा सुगंध दरवळू लागतो. उकडीचे मोदक म्हटलं की मऊसूत पारी, गोडसर नारळ-गुळाचं सारण आणि त्यावर केशराचा हलका सुगंध… अशी या पारंपरिक पदार्थाची खासियतच वेगळी! पण यंदाच्या गणेशोत्सवात नेहमीच्या पद्धतीपेक्षा थोडी वेगळी, सुगंधी, चविष्ट आणि हटके मोदकाची रेसिपी ट्राय करायची असेल, तर ही रेसिपी नक्की करून पाहा. .साहित्यमोदकाचे कव्हर :१ कप सुवासिक तांदूळ, १ चमचा साबुदाणा पीठ, कोमट दुधात भिजवलेले केशर, साजूक तूप, मीठमोदकाचे सारण:१ कप खोवलेला ओला नारळ, १ कप किसलेला गूळ, १ चमचा खसखस, १ चमचा वेलची पूड, पाव चमचा जायफळ पूड, २ चमचे दूध, आवडीनुसार सुका मेवा.कृतीमोदकाची पारी (कच्हर) :- तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्या आणि भरपूर पाणी घालून ४-५ तास भिजत ठेवा.- भिजवलेले तांदूळ मिक्सरच्या भांड्यात घ्या आणि थोडेसेच पाणी घालून बारीक वाटून घ्या.- नॉनस्टिक कढईत वाटून घेतलेले तांदळाचे पीठ घेऊन त्यात साबुदाणा पीठ, पाव वाटी पाणी, मीठ आणि साजूक तूप घालून मध्यम आचेवर एकसारखे ढवळत राहा. काही वेळाने पिठाचा गोळा तयार होईल.- गोळा झाल्यानंतर त्यावर झाकण ठेवून ३-४ मिनिटे हे पीठ चाफवून घ्या.- पिठाचा गोळा एखाद्या सुती कापडात घेऊन गरम असतानाच छान मळून घ्या. (कापड थोडे ओले करून घ्या.)- मोदकाच्या पारीसाठी लागणारे पीठ तयार आहे..मोदकाचे सारण :- थोडे साजूक तूप कढईत घेऊन खोवलेले ओले खोबरे आणि गूळ घालून ते मंद ते मध्यम आचेवर एकजीव करा.- त्यात वेलची पूड, जायफळ पूड, सुकामेवा घाला. दोन चमचे दूध घाला व पुन्हा छान ढवळून घ्या. मोदकाचे सारण तयार- आता तयार पिठाचे छोटे गोळे करून घ्या आणि त्याला कळ्या पाडून तयार केलेले सारण भरून मोदक दळा.- मोठ्या भांड्यात पाणी उकळून त्यात चाळणी ठेवा. चाळणीवर केळीचे किंवा हळदीचे पान ठेवा. - तयार केलेले मोदक या पानावर ठेवून त्यावर भिजवलेल्या केशराचे दूध थेंबभर टाका. मोदक १० ते १२ मिनिट मंद आचेवर वाफवून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.