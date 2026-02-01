Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा स्टफ पनीर कबाब, सोपी आहे रेसिपी

Morning Breakfast Recipe: आपल्या सर्वांना वीकेंडला चांगले आणि चवदार खायला आवडते. म्हणूनच आपण अनेकदा असे काहीतरी बनवतो जे आपल्या मुलांना आणि कुटुंबातील सदस्यांना आवडेल. अशावेळी, तुम्ही भरलेले पनीर कबाब वापरून पाहू शकता. हे कबाब बनवायला झटपट आहे आणि तुम्ही ते तुमच्या कुटुंबाला सर्व्ह करता तेव्हा त्यांना ते नक्कीच आवडतील. चला तर मग स्टफ पनीर कबाब बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .स्टफ पनीर कबाब कसे बनवायचेस्टफ पनीर कबाब बनवण्यासाठी, सर्वप्रथम तुम्हाला पनीरचे २ जाड तुकडे करावे लागतील आणि ते पाण्याने स्वच्छ करावे लागेल.मग तुम्हाला एक वाटी घ्यावी लागेल आणि त्यात लटकलेले दही घालावे लागेल.यानंतर, त्यात कॉर्न, सिमला मिरची, कांदा, बारीक चिरलेल्या मिरच्या, हिरवे धणे, काळी मिरी पावडर आणि मीठ मिसळा.या सर्व गोष्टी नीट मिसळा आणि बाजूला ठेवा..स्टफ पनीर कबाब तयार करापनीर स्टफिंग तयार झाल्यावर, चिरलेला पनीर घ्या. त्यात सारण भरा. यानंतर, कॉर्नफ्लोअर स्लरी तयार करा आणि त्यात पनीर बुडवा. यानंतर त्यात ब्रेडक्रंब्स घाला. तेल गरम करण्यासाठी गॅसवर ठेवा. यानंतर, ते सोनेरी होईपर्यंत चांगले तळा. नंतर ते एका प्लेटमध्ये काढा..सर्व्ह करण्यासाठी ते एका प्लेटमध्ये ठेवा. नंतर हिरवी चटणी आणि लाल चटणीसोबत सर्व्ह करा. यामुळे तुमच्या कुटुंबाचा वीकेंड खूप छान होईल. या सोप्या रेसिपीमध्ये, तुम्ही घरी पनीर कबाब बनवू शकता आणि ते तुमच्या कुटुंबाला सर्व्ह शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.