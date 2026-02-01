फूड

Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा स्टफ पनीर कबाब, सोपी आहे रेसिपी

Stuffed Paneer Kebab: आठवड्याच्या शेवटी एक चांगला आणि चविष्ट पदार्थ बनवा आणि स्टफड पनीर कबाब बनवा जे छान चवीचे असतात आणि बनवायलाही खूप सोपे असतात.
Stuffed Paneer Kebab:

Stuffed Paneer Kebab:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Morning Breakfast Recipe: आपल्या सर्वांना वीकेंडला चांगले आणि चवदार खायला आवडते. म्हणूनच आपण अनेकदा असे काहीतरी बनवतो जे आपल्या मुलांना आणि कुटुंबातील सदस्यांना आवडेल. अशावेळी, तुम्ही भरलेले पनीर कबाब वापरून पाहू शकता. हे कबाब बनवायला झटपट आहे आणि तुम्ही ते तुमच्या कुटुंबाला सर्व्ह करता तेव्हा त्यांना ते नक्कीच आवडतील. चला तर मग स्टफ पनीर कबाब बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे.

Loading content, please wait...
recipe
breakfast
Food marathi news
Paneer

Related Stories

No stories found.