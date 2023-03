Cooking Tips

मुंबई : जेवणाला चव यावी म्हणून आपण त्यात टॉमेटो घालतो. पण कधी-कधी टॉमेटो आंबट असतो. अशा वेळी पूर्ण भाजी वाया जाण्याची शक्यता असते. मग ही भाजी वाया जाऊ नये आणि आंबटपणाही कमी व्हावा यासाठी काय कराल ?

१. साखर वापरा

टोमॅटोचा आंबटपणा कमी करण्याचा सर्वोत्तम आणि सोपा मार्ग म्हणजे साखर वापरणे. ग्रेव्हीला उकळी आल्यावर मीठ आणि १/४ टीस्पून पांढरी किंवा तपकिरी साखर घाला. टोमॅटोची चव न बदलता किंवा तुमची डिश खूप गोड न करता टोमॅटोचा आंबटपणा संतुलित ठेवण्यासाठी साखर कार्य करेल.

२. बेकिंग सोड्याची मदत घ्या

खाण्याचा सोडा अनेक प्रकारे अन्नामध्ये वापरला जातो. त्याचे एक कार्य म्हणजे ते आंबटपणा संतुलित करू शकते. टोमॅटो ग्रेव्ही शिजवताना त्यात चिमूटभर बेकिंग सोडा टाका आणि मिक्स करा.

मंद आचेवर ४-५ मिनिटे शिजू द्या. बेकिंग सोडा घातल्यानंतर ग्रेव्हीमध्ये छोटे बुडबुडे तयार झाल्यास नाराज होऊ नका. जर आंबट जास्त असेल तर तुम्ही बेकिंग सोडाचे प्रमाण थोडे वाढवू शकता.

३. टोमॅटोची साल किंवा बियाणे

टोमॅटोचा आंबटपणा त्याच्या साली आणि बियांमधून येतो. ग्रेव्हीमधील आंबटपणा दूर करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे या गोष्टी काढून टाकणे.

टोमॅटो आंबट असल्याची शंका असल्यास, टोमॅटो प्रथम पाण्यात उकळून सोलून घ्या आणि नंतर बिया काढून टाका. यानंतर त्याची प्युरी करून भाजीमध्ये वापरा.

४. बटाटे वापरा

बटाट्याला विनाकारण भाज्यांचा राजा म्हटले जात नाही. हे स्वयंपाकात अनेक प्रकारे वापरले जाते आणि आपल्याला मदत देखील करते. मीठ कमी करण्यापासून ते टोमॅटोचा आंबटपणा दूर करण्यापर्यंत याचा वापर करता येतो.

बटाटा सोलून त्याचे ४ भाग करा आणि प्युरीमध्ये मिसळून शिजवा. ग्रेव्ही तयार झाल्यावर बटाटे बाहेर काढा. तुम्हाला दिसेल की भाजी किंवा रस्सामधून आंबटपणा कमी झाला आहे.

५. भाजीपाला मटनाचा रस्सा वापरा

तुम्ही ग्रेव्हीसाठी टोमॅटो प्युरी वापरत असाल तर ही टिप वापरून पहा. ग्रेव्ही शिजवताना सामान्य पाणी घालण्याऐवजी, अर्धा कप भाज्यांचा रस्सा घाला आणि चांगले शिजू द्या. आंबटपणा दूर करण्यासोबतच जेवणाची चव वाढवण्याचेही काम करेल.

६. कमीत कमी वेळ शिजवा

जर तुम्हाला या गोष्टी वापरायच्या नसतील तर एक मार्ग म्हणजे भाजी थोड्या वेळासाठी शिजवणे. आपण टोमॅटो जितके जास्त शिजवाल तितके जास्त आंबट होतील. जर तुम्ही टोमॅटोचा समावेश असलेली कोणतीही कृती तयार करत असाल तर ते शेवटी घालून शिजवा. यामुळे टोमॅटो पिकण्यास कमी वेळ मिळेल आणि आंबटपणा वाढणार नाही.