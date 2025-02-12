Hug Day 2026 Special Recipe: हग डेला द्या गोड सरप्राईज! घरच्या घरी तयार करा टेस्टी Banana Muffins, सोपी आहे रेसिपी

Easy homemade banana muffins for partner: आज व्हॅलेंटाईन वीकचा साहवा दिवस 'हग डे' म्हणून साजरा केला जात आहे. या दिवसाला खास आणि आनंदी बनवण्यासाठी लोक त्यांच्या जोडीदारांसोबत वेळ घालवतात आणि त्यांना सरप्राईज देतात. जर तुम्हीही तुमच्या जोडीदारासाठी खास प्लॅनिंग करत असाल तर घरीच बनाना मफेन बनवू शकता. तसेच नात्याला आरोग्यदायी बनवू शकता. बनाना मफेन बनवायला सोपा असून चवदार देखील आहे. बनाना मफेन तुमच्या पार्टनरला नक्की आवडेल. चला तर मग जाणून घेऊया बनाना मफेन बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे..बनाना मफेन बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य३ पिकलेले केळीमध१ मोठे अंडेनारळ तेल १ टीस्पून व्हॅनिला एसेन्स गव्हाचे पीठकोकोबेकिंग पावडर१/४ टीस्पून बेकिंग सोडा१/४ टीस्पून मीठ१/४ टीस्पून दालचिनी पावडर, पांढरा व्हिनेगर स्वीट चॉकलेट चिप्सटॉपिंगसाठी सुकामेवा.बनाना मफेन बनवण्याची कृतीबनाना मफेन बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका भांड्यात ३ मध्यम आकाराचे पिकलेले केळी बारिक करून घ्यावे. मध, अंडी, नारळ तेल आणि व्हॅनिला इसेन्स घाला. चांगले फेटून घ्या. वाटीच्या वर एक चाळणी ठेवा. त्यात गव्हाचे पीठ, कोको पावडर, बेकिंग पावडर, सोडा, मीठ आणि दालचिनी पावडर गाळून घाला. दोन बॅचमध्ये एकत्र चांगले चाळून घ्या. व्हिनेगर किंवा लिंबाचा रस घाला. मिनी चॉकलेट चिप्स घाला आणि त्यांना बॅटरमध्ये हलक्या हाताने घडी करा. कपकेक लाइनर्सच्या ३/४ पर्यंत भरा. तुमच्या आवडीचे काजू आणि चॉकलेट चिप्स टाका. 180C३०-३५ मिनिटे प्रीहीट केलेल्या ओव्हनमध्ये बेक करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.