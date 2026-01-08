Immunity Boosting Soup: थंडीमध्ये इम्युनिटी वाढवण्यासाठी १५ मिनिटांत बनवा दुधीभोपळा अन् शेवग्याचं सुप, सोपी आहे रेसिपी

immunity boosting soup recipe in 15 minutes winter: थंडीच्या दिवसांत सतत सर्दी, खोकला आणि आजारांची भीती असते. मग तुमची इम्युनिटी मजबूत करण्यासाठी घरच्या घरी एक जबरदस्त, पौष्टिक आणि अतिशय सोपे सूप नक्की ट्राय करा. आज आम्ही तुम्हाला दुधीभोपळा आणि शेवग्याच्या शेंगांचे इम्युनिटी बूस्टिंग सूपची रेसिपी सांगणार आहोत. हे सुप १५ मिनिटांत तयार होते. दुधीभोपळ्यात विपुल प्रमाणात पाणी, फायबर आणि व्हिटॅमिन्स असतात, तर शेवग्याच्या शेंगा व्हिटॅमिन C, अँटिऑक्सिडंट्स आणि आयर्नने परिपूर्ण असतात. हे दोन्ही मिळून तुमची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात, थंडीपासून संरक्षण करतात आणि शरीराला उबदार ठेवतात. हा सुप बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्यशेवग्याच्या शेंगादुधीभोपळामीठहळदधणे पावडरहिरवी मिरचीआलंलसूण.कृतीसर्वात आधी शेवग्यांच्या शेंगा आणि भोपळ्याच्या बारीक फोडी, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेली कोथींबीर, लसूण आणि पाणी टाकून कुकरमध्ये ३ शिट्टी करुन घ्यावे. नंतर लसूण, आलं, हिरवी मिरची चांगले बारीक करावे. नंतर कुकरमधील भाज्या काढून गर चाळणात गाळून घ्यावा. नंतर पॅनमध्ये तूप टाका आणि लसूण मिरचीची पेस्ट टाका,नंतर हळद चांगले मिसळा. नंतर शेवगा आणि भोपळ्याचा गर टाकावे. नंतर धणे पावडर, मीठ टाकून उकळा. गरमा गरम सुप सर्व्ह करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.